Cs pedirá mañana la suspensión de los diputados presos por el "procés"

Madrid, 20 may (EFE).- Ciudadanos pedirá mañana, en cuanto se constituyan las Cortes, la suspensión inmediata de los diputados presos "que han intentado dar un golpe en Cataluña", ha avanzado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Aquí se sientan los que defienden la soberanía nacional, no los que han intentado liquidar España", ha subrayado Rivera, insistiendo en que no se pueden sentar en el escaño hasta que no se resuelva la sentencia del "procés".

Rivera, que ha presentado este lunes en el Congreso sus credenciales como diputado, ha explicado en una comparecencia ante los medios que tienen el escrito ya preparado para registrarlo "al minuto siguiente" de que se constituya la Cámara.

Este lunes han presentado también sus credenciales los cuatro diputados electos presos por la causa soberanista: Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, por JxCat, y Oriol Junqueras, de ERC.

Rivera se ha comprometido también a ejercer una oposición vigilante pero de Estado y ha asegurado que llevará "la camiseta de España" en los grandes temas de país, que pondrá por delante de los intereses de partido.