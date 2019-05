Kroos: "Tengo una relación especial con el Real Madrid"

Madrid, 20 may (EFE).- Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, aseguró el día que renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2023 que tiene "una relación especial" con el club blanco, con el que ya ha conquistado doce títulos y prometió "muchos éxitos en los cuatro años que vienen".

"Hoy es un día muy feliz para mí, estoy muy contento. He tenido muchos éxitos en el Real Madrid, ya he ganado doce títulos, pero estoy seguro de que vamos a conseguir muchos en los cuatro años que vienen. Es un día muy especial", aseguró en sus primeras palabras tras firmar la renovación junto al presidente Florentino Pérez.

Kroos, acompañado por su familia y con su mujer e hijo en la primera fila, agradeció la confianza del Real Madrid y dejó claro que nunca pensó en marcharse por la mala temporada del equipo.

"En este momento firmar la renovación es especial, es una señal del club. Tenemos una relación especial, he venido en 2014 y desde el primer día he tenido mucha confianza del club en mí. Creen que he ayudado al equipo a ganar tantos títulos y tener mucho éxito. Tengo una relación especial con el Real Madrid y vamos juntos por muchos más éxitos", dijo.

Desveló una conversación clara con Zinedine Zidane en la que analizaron el futuro y que le transmitió la confianza del técnico para extender su vinculación con el Real Madrid. "Si él tuviese dudas no estaría aquí. No sé quién se va a ir ni quién va a venir pero yo voy a ser importante", dijo. "Tengo buena relación con Zizou y el club, están contentos conmigo", añadió.

Aclaró Kroos cuál ha sido su forma de pensar toda la temporada, en la que no han afectado los malos resultados y se queda con los buenos recuerdos de los últimos años.

"Nunca he tenido dudas de mi futuro. Hace un mes se dijo que quería salir del club y lo que yo quiero es estar aquí siempre. Hoy es una confirmación y nunca he tenido dudas", explicó. "En esos momentos malos mi cabeza estuvo en no querer irme y cambiar la situación, estar más feliz y ganar. Nunca estuvo en mi cabeza salir del Real Madrid y la opinión del club era la misma", expuso.

Realizó autocrítica también Kroos, admitiendo que no ha estado a su nivel este curso. "Después del partido ante el Ajax lo dije, soy el primero que no ha jugado a su nivel. Tengo muchas ganas de mejorar mi nivel, he jugado cuatro años a un nivel constante muy top y esta temporada un poco menos aunque no tan mal como se quiere hacer ver, pero sí peor que los años anteriores. Soy el mismo jugador, tengo 29 años y me esperan cuatro años más a tope".

Espera Kroos que la renovación firmada sea la última de larga duración. "Es por cuatro años teniendo 29. La idea es acabar mi carrera en el Real Madrid. El club va a cambiar cosas y estoy feliz por seguir cuatro años más. Estoy seguro de que vamos a tener mucho éxito juntos".

Y acabó mostrando su mentalidad como jugador, elevando el equipo a la individualidad. "Para mí lo más importante es siempre el equipo y soy un jugador que juega para el equipo y para mejorar a mis compañeros. No juego para mí. Lo he intentado esta temporada y aunque funcionó menos que antes, el problema ha sido de equipo. En una temporada cuando dos o tres jugadores no juegan a su nivel puedes tener éxitos, pero cuando tantos no juegan a su nivel no y yo soy uno de los que no estuvo a su nivel".

Al madridismo le pidió apoyo para volver a ilusionarse la próxima temporada. "No voy a decir que vamos a ganar todo, pero lo vamos a intentar. Para eso necesitamos a la afición. Hemos celebrado mucho juntos, aceptan un año así y les vamos a necesitar en el Bernabéu con el ambiente de los años que ganamos la Champions", sentenció.