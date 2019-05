El Kremlin niega relación alguna con escándalo de corrupción en Austria

Moscú, 20 may (EFE).- El Kremlin negó hoy relación alguna con el escándalo en torno a un vídeo en el que el ya exvicecanciller austríaco y líder ultra Heinz-Christian Strache se muestra dispuesto a incurrir en prácticas corruptas para llegar al poder.

"No podemos valorar de ninguna manera la aparición de ese vídeo, porque no tiene que ver nada con Rusia, ni con el presidente, ni con el Gobierno", dijo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El vídeo, que data de julio de 2017 cuando Strache no era aún vicecanciller y que fue difundido el viernes pasado por los medios alemanes Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung, ha hecho saltar por los aires el sábado al Gobierno de coalición entre democristianos (OEVP) y ultranacionalistas (FPÖ) en Austria.

Grabado en una lujosa de villa de Ibiza, en el vídeo Strache aconseja a la supuesta sobrina de un oligarca ruso cómo donar dinero de forma ilegal a su formación y le sugiere que se haga con el control del Kronen Zeitung, el diario más influyente de Austria.

A cambio de la ayuda Strache le promete favores políticos y contratos públicos.

Peskov señaló hoy al respecto que no se sabe a ciencia cierta "quién es esa mujer, si es rusa o no", y por eso se trata de "una historia que no tiene ninguna relación con nosotros".

La imagen del vicecanciller y de su mano derecha, el portavoz parlamentario Johann Gudenus, visiblemente borrachos, definiendo a los periodistas como "putas" y exponiendo su ambición de querer amordazar a la prensa, ha indignado a la sociedad.

Lo más probable es que los austríacos acudan a las urnas tras las vacaciones del verano para elegir un nuevo Gobierno y Parlamento, una fecha tentativa defendida este domingo por el presidente de la República, Alexander Van der Bellen.