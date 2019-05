"Los Javis" dan el salto al mundo de la moda

Madrid, 20 may (EFE).- El tándem de "los Javis", formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, ha añadido un nuevo proyecto a su currículum laboral, esta vez enfocado a la moda: la creación de la "As If Clothing", una marca de ropa que refleja su filosofía de vida divertida, libre de prejuicios, atemporal y sin género.

A partir de ahora, el fenómeno de "los Javis" no solo se relacionará con la serie "Paquita Salas", la academia de Operación Triunfo o la película y musical "La llamada", si no que han invadido el mundo de la moda lanzando su propia marca, con la que ha conseguido "una nueva forma de expresarse", según el comunicado de prensa.

"Surge de la idea de crear una marca de ropa que responda a nuestra idea de estética", aseguran los creadores, quienes, además de tener definido el estilo de sus diseños, tienen una premisas muy claras para la firma: acabar con el maltrato animal para obtener materia prima y alejarse de cualquier posibilidad de explotación laboral de los trabajadores.

"Queremos huir de las producciones masivas y dar un producto único y de calidad. Nosotros somos libres y nuestra marca también. Queremos compartirla con quienes se sientan igual".

Para sus creaciones se han inspirado en los noventa, década en la que crecieron y de la que les marcó los colores, los gráficos, las ilustraciones y el corte de muchas prendas. "De ahí el concepto 'As If', expresión muy utilizada entre la comunidad gay internacional entonces".

Con la creatividad de Javier Calvo y Javier Ambrossi, las ilustraciones exclusivas de la artista Amanda Portillo y los años de experiencia en la industria aportada por Carola Etxart, han conseguido manifestar mediante la ropa lo que llevan dentro y lo que les identifica.

La primera colección, que ya está a la venta de manera "online" en su página web, está compuesta por casi 20 prendas entre las que se encuentran camisetas, sudaderas, pantalones, "total looks" y un peto.