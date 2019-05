Inverco pide un acuerdo sobre la nueva tasa de sustitución de las pensiones

Madrid, 20 may (EFECOM).- El presidente de la patronal española de fondos de inversión y de pensiones, Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha pedido este lunes a los políticos que lleguen "cuanto antes" a un acuerdo para definir la nueva tasa de sustitución de las pensiones públicas en España en los próximos 20 o 30 años.

La tasa de sustitución es el porcentaje del último salario que se cobra cuando se alcanza la jubilación, y actualmente, en España está en torno al 80 %, muy por encima de la media de los países de nuestro entorno, que es, por ejemplo, del 63 % en la OCDE.

En comparación con el resto de miembros de la UE, España también es el país con mayor tasa de sustitución, pero hay que tener en cuenta que la creciente longevidad y las características demográficas españolas harán que el porcentaje baje del 80 % actual al 58 % en 2030, al 54 % en 2040 y al 49 % en 2050.

Martínez-Aldama hizo esta consideración durante su intervención en una jornada sobre "Planes de pensiones privados. ¿Por qué no despegan en España", organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que también intervinieron otros expertos, que en general han coincidido en que la fiscalidad es uno de los motivos de que no despeguen.

"El tiempo juega en nuestra contra, no podemos permitirnos perder otra legislatura sin solucionar este asunto", ha insistido el presidente de Inverco.

Para que el coste electoral sea el menor posible, el Gobierno debe dar información, pues una sociedad informada toma mejor las decisiones y acepta los ajustes si fueran necesarios.

Si se lanza el mensaje de que "no hay problema, indexamos el IPC, subimos impuestos o cualquier otra medida que no esté contrastada" la gente piensa que "si no hay problemas, para qué preocuparse".

Lo que hay que hacer es informar sobre cuál va a ser la pensión estimada, España ha hecho muchas reformas y muy importantes y ha habido pactos de estado en muchas cosas y este es el gran reto de nuestra sociedad: la demografía y la longevidad, ha dicho.

Evaluar los costes y tomar decisiones no es fácil, pero hay que abordar este asunto y los políticos tienen que ser responsables para tomar decisiones y apoyarlas cuando están en oposición y no desmontarlas.

El presidente de Inverco también ha abogado por que se acuerde un sistema mixto de pensiones en el que una parte sea de reparto y otra sea de capitalización, como ocurre "en la mayoría de los países de la OCDE".

En concreto, Inverco estaría de acuerdo con elevar la capitalización a través de las empresas con un sistema automático y "cuasi obligatorio", en el que no funcione la voluntariedad.

"Si queremos que el sistema sea más equilibrado y tenga dos patas tiene que ser quasi-obligatorio" como el sistema inglés, ha explicado, para volver a pedir a los políticos que alcancen acuerdos y compromisos cuanto antes para no malgastar de nuevo la legislatura.

Según el presidente de Inverco, cuando tengan que cobrar la pensión todos los "babyboomers", será mucho más duro tomar decisiones y las medidas a adoptar serán de mucho más calado.