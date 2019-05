Exnovia de Montoya comparece ante juez y asegura que es inocente

Huelva, 20 may (EFE).- Josefa Carmina Garrido, exnovia de Bernardo Montoya, a la que él culpa de la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo el pasado mes de diciembre en El Campillo (Huelva), ha prestado hoy declaración ante la jueza que instruye el caso y ha proclamado su inocencia.

La comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino (Huelva) se ha producido, según han informado a Efe fuentes judiciales, en torno a las 18:00 horas después de que esta mañana la mujer acudiera a los juzgados sin citación para volver a justificar el hecho de que no acudiera a la cita del pasado jueves por motivos de salud.

Josefa Garrido ha prestado declaración en calidad de investigada en los hechos, después de que Montoya el pasado 4 de abril en sede judicial la culpara de la muerte de la joven indicando que actuó movida por los celos.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Efe antes de declarar, la mujer ha incidido en que no pudo acudir el pasado jueves al juzgado "porque estaba mala, y aún lo estoy, he hecho un esfuerzo y he venido hoy", añadiendo que "no tiene nada que temer porque no he hecho nada".

Sobre la orden de detención y puesta a disposición judicial dictada por la jueza tras la incomparecencia, ha señalado que "la misma se paralizó" el momento que ella mandó un fax al juzgado explicando los motivos por los que no acudió.

"Soy inocente y lo voy a demostrar y Bernardo Montoya va a pagar lo que le hizo a esa chiquilla, es un delincuente de los grandes y un asesino", ha remarcado, dejando claro que "si hubiera lo más mínimo contra mí yo estaba ya en prisión".