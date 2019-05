La Comisión Electoral investiga la financiación del Partido del Brexit

Londres, 20 may (EFE).- La Comisión Electoral británica avanzó este lunes que investigará si el ultranacionalista Partido del Brexit de Nigel Farage, que lidera las encuestas de cara a las elecciones europeas de esta semana en el Reino Unido, cumple con las normas de financiación de las formaciones políticas.

El organismo comunicó que visitará mañana martes la sede del partido para revisar sus finanzas, después de que el ex primer ministro laborista Gordon Brown pidiera este lunes de forma pública una investigación.

"El Partido del Brexit, como todos los partidos políticos registrados, debe cumplir con las leyes que exigen que cualquier donación aceptada por encima de 500 libras (570 euros) provenga de una fuente permitida", afirmó la Comisión Electoral en un comunicado.

"Como parte de nuestra vigilancia activa y regulación de esas normas, iremos a las oficinas del Partido del Brexit mañana para acometer una revisión de sus sistemas para recibir fondos, incluidas las donaciones de más de 500 libras, que tienen que provenir únicamente del Reino Unido", agregó.

En un discurso de campaña del Partido Laborista, Brown alertó por la mañana de que se deben investigar las finanzas de la formación que lidera Nigel Farage.

"La democracia queda socavada cuando existen pagos al Partido del Brexit que no se declaran, de los que no se informa y que no se pueden identificar". afirmó.

"Nos hemos enterado de que el Partido del Brexit que se ha formado no es un partido, sino una empresa privada. No tiene miembros, sino que tiene accionistas", aseguró el antiguo jefe de Gobierno.