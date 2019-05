Ciudadanos denuncia connivencia entre el PSOE y el independentismo catalán

Pollença , 20 may .- Ciudadanos ha denunciado este lunes la connivencia entre el PSOE y el independentismo catalán, evidenciado en la coalición electoral de PSOE y Esquerra Republicana en el municipio de Pollença, según los candidatos europeos Soraya Rodríguez (3), José Ramón Bauzá (5) y Jordi Cañas (6).

Rodríguez ha considerado que no se puede combatir el "independentismo identitario secesionista" en Europa, "acogido por la extrema derecha", al tiempo que se realizan pactos preelectorales como el de Pollensa.

La exportavoz del PSOE en el Congreso, para quien esta alianza municipal caracteriza toda la política de los socialistas de Baleares, opina que una coalición así hubiera sido "inimaginable" antes de que Pedro Sánchez liderara del socialismo español.

"El progreso no es el secesionismo identitario excluyente, no lo es en España, no lo es en Europa. No son alianzas de progreso, sino alianzas regresivas", ha añadido la candidata al Parlamento Europeo en declaraciones en el centro turístico de Pollença.

José Ramón Bauzá ha recordado que cuando era presidente del Govern balear con el PP sufrió un "escrache" en Pollença que ha atribuido a su "compromiso de acabar con la inmersión lingüística en catalán y con las políticas pancatalanistas".

Para el antiguo líder de los populares baleares, Ciudadanos "es el único partido europeista cien por cien los 365 días del año" porque defiende la "igualdad de derechos" de los españoles vivan donde vivan.

Jordi Cañas considera que en Baleares, como en Cataluña, Navarra y el País Vasco, los "valores europeos están en riesgo" y ha incidido en que en el archipiélago se utiliza "el catalán como un instrumento de ingeniería social y política".

"Pollensa es un laboratorio de esa ingeniería social que políticamente se ha expandido por el conjunto de Mallorca, por Cataluña y que amenaza a partes muy importantes de España", ha declarado Cañas, que ha agregado que el PSOE y Esquerra Republicana "están ensayando lo que puede ocurrir en el resto de España".