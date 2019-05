Le Pen asegura que Steve Bannon no tiene ningún papel en su campaña

París, 20 may (EFE).- La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, aseguró este lunes que el exconsejero de Donald Trump Steve Bannon "no tiene ningún papel" en la campaña de su partido, la Agrupación Nacional (RN) de cara a las elecciones europeas del próximo domingo.

"No tiene nada que ver con la campaña", repitió en una entrevista a la emisora de radio "France Info" Le Pen, que se indignó de que los medios de comunicación estén haciéndose eco de esas suposiciones.

Es más, denunció como "vergonzoso" que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, "ponga toda su energía en propagar calumnias" a ese respecto.

La presidenta del RN, cuyo partido figura en cabeza en las últimas encuestas de cara a los comicios del día 26 por delante de la formación de Macron, La República en Marcha (LREM), señaló que hay tres razones por las que se ha acercado a Bannon.

La primera es "porque es un consejero político extremadamente interesante" y las otras dos porque como experto financiero intentaron ver si a través de él algún banco europeo quería financiar el RN -algo que reconoció que no se ha conseguido- y por su experiencia en Estados Unidos para lograr fondos por otros medios.

Le Pen insistió en que no se ha reunido recientemente con Bannon, y que la última vez fue hace tres meses.

Bannon, que se encuentra en París desde hace días y ha estado dando entrevistas a los medios en las que reitera su apoyo a la líder de la extrema derecha, señaló este lunes en el canal "BFMTV" que se encuentra en la ciudad "como observador".

Estos últimos días también ha indicado que está en Francia como "consejero informal" de Le Pen de cara a las europeas porque Francia es "de lejos" el país más importante de cara a estos comicios.

La presidenta del RN volvió a justificar, por otro lado, su posición de no abandonar el euro -en contra de lo que propugnaba durante la campaña para las presidenciales de 2017-, pero modificando en profundidad su gestión.

"Los franceses no quieren salir, al menos por el momento" y por eso su formación lo que propone es "retirar los inconvenientes mayores", y en particular modificar la acción del Banco Central Europeo (BCE) al que reprocha que "ahora no lucha ni contra el paro ni por el crecimiento en Europa".