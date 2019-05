Acabó "Juego de tronos". Y ahora, ¿qué vemos?

Madrid, 20 may (EFE).- Ver "Juego de tronos" ha sido, durante casi una década, más que un ejercicio de entretenimiento, una filosofía de vida. Los que no se "engancharon" a la serie de HBO, no lo han podido entender, y aún entenderán menos el vacío que les queda tras ver el capítulo final. La cuestión es: ¿qué vemos ahora?.

A estas alturas, a nadie se le escapa -fans o no- que el final de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin "Canciones de hielo y fuego" deja un hueco imposible de llenar. O no.

Todas las plataformas, incluida la nave nodriza HBO, y cadenas de televisión de todo el mundo, pelearán por ese mercado -nada desdeñable- con series que intenten captar su atención y traten de convencer a los espectadores de que es la suya la que merece la pena.

Para ello, la propuesta debe saciar, al menos, las inquietudes básicas: tiene que ser grandiosa, mejor fantástica, de ciencia ficción o sobrenatural, y estar muy bien hecha. Se necesitan personajes arrebatadores, ya sea por malvados, valientes o feministas -diferentes-, a ser posible, con alguno de ellos de atractivo físico incuestionable.

Debe tener momentos épicos y gustar a mucha gente muy diferente, con división de ideas políticas e incluso, edades de aun arco muy amplio.

Fácil, no va a ser. Pero estas son algunas propuestas que, desde Efe, hacemos a los "huérfanos" de "Juego de tronos".

- "THE LONG NIGHT" (HBO): PRIMERO, LA PRECUELA, CON NAOMI WATTS

Para calmar el ansia, nada mejor que un poco más de lo mismo, aunque sea preciso tener algo de paciencia, porque es probable que no esté lista antes de 2020: Se trata de "The Long Night" (aunque parece que no es el título definitivo), también obra de George R.R. Martin.

Un spin-off de "Juego de tronos" sobre el origen de los caminantes blancos, ambientado 10.000 años antes de los hechos de la serie, que ya ha anunciado la incorporación de Naomi Watts.

- "LA MATERIA OSCURA" (BBC): MAGIA INGLESA Y REALIDAD ALTERNATIVA

La BBC apuesta por "La materia oscura", la historia de Lyra, una niña de 11 años que vive en un Oxford alternativo donde todos los niños tienen unas mascotas llamadas daimonion que, en realidad, son expresiones externas de sus almas.

Con James McAvoy y Ruth Wilson, la serie basada en la trilogía de literatura fantástica de Philip Pullman, cumple varios de los requisitos más considerados.

- "HALO" (SHOWTIME): PARA AMANTES DEL FAMOSO VIDEOJUEGO

"Halo", que adapta la saga de los populares videojuegos de Xbox, será una realidad a finales de 2019, después de casi seis años de intentos por sacarla adelante. Escrita por Kyle Killen y producida por Steven Spielberg, la serie tendrá nueve episodios y no se ajustará "exactamente" a los cánones del violento juego.

- THE WITCHER" (Netflix): EL "JUEGO DE TRONOS" POLACO

La propuesta de Netflix es "The Witcher", una serie -como "Juego de tronos"- basada en una saga literaria con muchas novelas, en concreto, las siete novelas que convirtieron al escritor polaco Andrzej Sapkowski en un auténtico superventas de los años 90.

Con grandes dosis de mitología eslava y amoldado por narraciones tradicionales polacas, "The Witcher" es la historia de Geralt De Rivia, un brujo cazador de monstruos, que cumple (con creces) uno de los requisitos: lo interpreta Henry Cavill, larguísima melena plateada al viento.

"EL SEÑOR DE LOS ANILLOS" (Amazon): SIEMPRE PENSAMOS EN UNA SERIE

Es imposible encontrar un solo amante de lo fantástico que no haya visto varias veces "El señor de los anillos"; aprovechando ese tirón, Amazon echa la casa por la ventana para construir una de las series más caras de la temporada, empezando por los 250 millones de dólares que pagó sólo por los derechos de emisión.

Con dos "magos" de Hollywood al frente del proyecto, JD Payne y Patrick McKay, estará ambientada en la Edad Oscura de la mitología creada por J.R.R. Tolkien. Más o menos cuando Sauron ordenó la forja de los anillos del poder y el momento en el que se creó la Última Alianza entre elfos y hombres para luchar contra el Señor Oscuro.

"THE MANDALORIAN" (DISNEY), PRIMERA SERIE DE ACCIÓN REAL DE "STAR WARS"

Este 2019 está previsto el estreno de la primera serie en acción real basada en la saga "Star Wars", que se titulará "The Mandalorian", con la ventaja de que, además, puede servir para aplacar a los fan de los galácticos antes del estreno de la nueva trilogía de películas, previsto para 2022.

Según publicaba recientemente The New York Times, se situará siete años después de "El retorno del Jedi" y se calcula que sus diez episodios costarán un poco más de 100 millones de dólares.

- "WILD CARDS" (HULU): MÁS DE G.R.R.MARTIN, PERO EN LA II GUERRA

Además de "Juego de tronos", el prolífico George R.R. Martin escribió varias sagas más; una de ellas, compuesta por 26 novelas, es "Wild Cards" una distopía ambientada en EEUU tras la II Guerra Mundial en la que un virus extraterrestre que ataca a la humanidad y los convierte, o bien en seres deformes, o les dota de superpoderes.

La plataforma Hulu, responsable de series como "El cuento de la criada" o "Seinfeld", ha adquirido los derechos y está previsto que realice simultáneamente dos series diferentes de la misma antología.

- "WATCHMEN" (HBO), UNA INTERPRETACIÓN DIFERENTE DE ALAN MOORE

HBO lanza otra ofensiva para los amantes del cómic al recuperar una de las novelas gráficas más importantes del siglo XX "Watchmen", de Alan Moore y Dave Gibbons, una historia alternativa ambientada en la Guerra Fría donde los superhéroes son tratados como proscritos.

Un proyecto valioso creado por Damon Lindelof ("Perdidos"), que tiene muy presente la novela gráfica y que cuenta con nombres como Jeremy Irons o Regina King.

- Y como es verdad que la mayoría de estas series tardarán en estar a disposición de los espectadores, una última recomendación: recuperar series ya estrenadas, pero que pueden optar a un nuevo enamoramiento.

Es el momento de darle una oportunidad a "Love, Death & Robots" (Netflix) "The Good Fight" (Amazon y Movistar+), "Stranger Things" (Netflix), "Black Mirror" (Netflix), "El cuento de la criada" (HBO), "Westworld"(HBO), "American Gods" (Amazon), "Outlander" (Movistar+), "Los 100" (Netflix y Movistar+) o -sobre todo- "Vikings" (HBO).