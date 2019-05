Abascal: El inmigrante que no se adapte, que se vaya por donde ha entrado

Ceuta, 20 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a ?quien venga a vivir con nosotros, que respete nuestras leyes, y si no se adapta, que se vaya por donde ha entrado?, y ?eso no es racismo, eso es sentido común?.

Durante una visita a Ceuta, dentro de un acto de campaña para apoyar al candidato de Vox en la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo, Abascal ha destacado que ?si entran en nuestra tierra pasando ilegalmente, salen de nuestro país inmediatamente?.

?En el PP hay quien prefiere a Otegi antes que a Ortega Lara y los españoles deben saber que todos pactan contra Vox, haciendo que exista una gran coalición contra el partido (?) No tenemos miedo, y defenderemos en el Congreso todo lo defendido en la campaña y dejando claro que Vox es un movimiento patriótico y un instrumento al servicio de España", ha manifestado Abascal.

El presidente de Vox, que ha iniciado su mitin afirmando que ?Ceuta es España y siempre será de España", ha pedido a los presentes, más de doscientas personas, que no se dejen llevar por la ?manipulación de algunos? al asegurar que han sufrido una derrota en las generales.

Ante este hecho, Abascal ha señalado que ?hoy Vox está en el Congreso de los Diputados pasando de cero a 24 escaños. De 44.000 votos hace tres años, a 10.000 solo en Ceuta, y tres millones en toda España. Estaremos en casi todos los Ayuntamientos, y os pido que ayudéis a Juan Sergio en las próximas elecciones".

Abascal ha instado con ironía a Pablo Casado a ?que siga con la cantinela del voto útil y con sus ataques, con las fórmulas fracasadas que ya vemos adónde le han llevado, con la gran coalición de quienes como su candidato en San Sebastián descarta pactos con Vox pero no con Bildu?, y ha presentado a Podemos como ?la comparsa del Frente Popular?, que desde su punto de vista encarnan ?Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y Bildu?.