Zidane: "El fútbol es motivación y ha sido difícil hasta el final"

Madrid, 19 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que sus jugadores quieren y no pueden, celebró el final de temporada tras una nueva derrota, ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu (0-2) y confesó que "el fútbol es motivación y ha sido difícil hasta el final".

"Queremos pero no podemos y se ve en el campo. No hablamos del físico, porque trabajamos bien la semana y cuando viene el partido hay circunstancias que mentalmente lo hace complicado. El fútbol es motivación y ha sido difícil hasta el final", dijo en rueda de prensa.

"Lo mejor que nos puede pasar es que se ha acabado y a pensar en el próximo año porque esto va a cambiar seguro. Después del mal viene el bien. Lo que hicieron los jugadores en cinco años nadie lo va a cambiar. Ha sido una mala temporada que hay que aceptar, no tenemos excusas y pedimos perdón por muchos partidos. Tenemos la responsabilidad de, por lo menos, darlo todo pero ha sido complicado desde el inicio de temporada hasta el final conmigo", añadió.

Asumió Zidane la parte de responsabilidad que le toca de una mala temporada y justificó la mala imagen de su equipo por no tener nada en juego en meses.

"Lo que ha pasado este año lo sabemos y hay que aceptar cuando las cosas van mal. Soy el responsable. Hemos tenido once partidos y ganamos cinco. No creo que una temporada que empieza mal, luego sin jugarte nada vas a jugar bien. Si no tienes nada en juego es muy complicado motivarse, esa es la realidad. Antes del partido pienso de verdad que vamos a hacer un buen partido y al final no lo hacemos", dijo.

El mensaje del técnico francés al madridismo ya es de ilusión enfocando el próximo curso. "Queremos ilusionar otra vez a nuestros aficionados. No es la primera vez que el Real Madrid, en su historia, hace un mal año, pero después del mal viene bien. No tenemos que olvidarnos de esta temporada, hay que tenerla muy presente para preparar la próxima".

Se negó a admitir que pese a los gestos de despedida de Keylor Navas con la afición y el cariño que le dio el madridismo al costarricense, fuese por una despedida del Real Madrid.

"No sé lo que va a pasar. Keylor jugó bien hoy, la gente estaba contenta y ya está. Lo veo solo así y no miro más adelante. El próximo año veremos cuando volvamos", aseguró.