Valverde, sobre su futuro: "Zidane me ha demostrado mucha confianza"

Madrid, 19 may (EFE).- El uruguayo Fede Valverde compareció en zona mixta tras la derrota del Real Madrid 0-2 frente al Betis con la que se cierra una mala temporada y, al ser preguntado sobre su futuro, aseguró que Zidane le ha "demostrado mucha confianza".

"Lo que hablamos (Zidane y él) no te lo puedo decir, pero Zidane me ha demostrado mucha confianza durante los entrenamientos y poniéndome en el equipo; eso para mí es algo muy bonito. El pasaporte no será un problema, ya está hecho, o dentro de poco"

Valverde quiso dar las gracias a la afición que se dio cita en el Santiago Bernabéu para despedir la temporada: "No creo que sea el portavoz de todo el equipo, simplemente hablo por mí y hay que pedirle disculpas a la afición por el partido; tratamos de dar lo mejor. Agradecerles por cómo han venido al estadio y sé que estarán apoyándonos también el año que viene, como siempre", declaró.

"Sería algo difícil hacer el balance de la temporada. Dura. Costó mucho, hubo muchos problemas a nivel futbolístico. Somos el Madrid y tenemos que demostrar que queremos ganar todos los partidos y luchar por todos los títulos. Creo que en una semana nos tocó vivir el peor momento", dijo sobre la mala temporada del conjunto blanco y en referencia a la semana en la que cayeron eliminados en Copa del Rey frente al Barcelona y en la Liga de Campeones contra el Ajax de Ámsterdam.

"Yo traté de disfrutar cada momento y entrenar duro. Disfruté todos los partidos y me queda agradecer a los compañeros por cómo me han tratado", aseguró sobre los últimos 11 partidos desde la vuelta de Zidane al banquillo en la que el equipo no luchó por ningún objetivo.

Valverde tuvo también palabras de cariño hacia un Keylor Navas que pareció despedirse del Real Madrid: "Qué más se le va a pedir a Keylor. Ha ganado todo y además ha demostrado la gran persona que es, extraordinaria. Felicitarlo por su partido, obviamente perdimos pero a veces hay que buscar también lo personal porque hizo un partido para aplaudir".

El costarricense además dio la arenga inicial a sus compañeros sobre el terreno de juego: "Yo jamás lo había visto, pero nos pidió fuerza para ganar el partido e hicimos todo lo posible por darle una victoria a la afición", concluyó.