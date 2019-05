Terrence Malick, directo a por su segunda Palma de Oro de Cannes

Cannes , 19 may .- Terrence Malick apabulló hoy en Cannes con su nueva película, "A Hidden Life", una espectacular, conmovedora y emocionante historia que ha recibido el aplauso unánime de la crítica y que sitúa al director como el gran favorito para hacerse con su segunda Palma de Oro.

La consiguió en 2011 por "The Tree of Life" ("El árbol de la vida") y parece difícil que no repita en esta edición de Cannes, aunque aún quedan películas importantes por competir, como los trabajos de Quentin Tarantino o los hermanos Dardenne.

Pero lo que muestra "A Hidden Life" es un nivel de cine difícilmente alcanzable. Por su belleza, por su perfecta narración, la emoción que desborda cada plano, los miles de detalles casi imperceptibles pero que son esenciales para que la experiencia sea perfecta.

Sin olvidar a los dos protagonistas, August Diehl y Valerie Pachner, que interpretan con una brutal sensibilidad a dos personajes reales, porque lo que cuenta Malick en "A Hidden Life" es la historia del austríaco Franz Jägerstätter y su mujer, Franziska.

Un campesino que en 1943 fue enrolado por la fuerza en el ejército nazi. Se negó a luchar y a jurar fidelidad a Hitler y al Tercer Reich, por lo que fue encarcelado, ajusticiado y guillotinado.

La iglesia católica, que en aquel momento no le ayudó lo más mínimo, le beatificó en 2007 y es un símbolo en Austria por su resistencia pacífica al régimen nazi.

Todo eso está reflejado con extrema delicadeza por Malick, que saca todo el partido posible de los preciosos paisajes alpinos y busca la belleza en la dura vida campesina de los Jägerstätter.

Una historia que sirve además como antídoto al actual crecimiento de los partidos de extrema derecha, con una película que demuestra claramente la transformación de vecinos y amigos en enemigos por diferencias ideológicas.

"A Hiden Life" se ha estrenado hoy en Cannes pero será presentada mañana oficialmente en una rueda de prensa en la que, como es habitual, no estará Malick.