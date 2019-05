Setien, emocionado, anuncia nota del club sobre su futuro

Madrid, 19 may (EFE).- Quique Setién, técnico del Real Betis, se mostró emocionado tras conquistar el estadio Santiago Bernabéu y derrotar al Real Madrid (0-2), al anunciar una nota de prensa del club sobre su futuro.

"El club en unas horas va a emitir un comunicado y sabremos cual será mi futuro", anunció Setién tras comenzar la rueda de prensa hablando en pasado.

"Soy una persona muy emocional", justificó. "La victoria de hoy tras los momentos que hemos pasado significa mucho. Sevilla hay que conocerla, hay que estar allí para entender su pasión para todo. Soy el primero que me tenía que haber educado mejor en ese aspecto. Hay que mirar la historia del Betis para ponerlo en un contexto. Por la calle muchos aficionados me dan abrazos y las gracias. Con eso me quedo y no con los gritos en un momento de frustración", añadió.