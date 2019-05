Martí: "El objetivo es ganar todo lo que queda"

Lugo, 19 may (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, José Luis Martí, ha afirmado que el objetivo del equipo no es otro que ganar los tres partidos que quedan después de haber perdido este domingo con el Lugo (1-0) y haber desperdiciado la posibilidad de volver a la promoción de ascenso.

"No soy adivino, pero esa es la mentalidad (ganar los tres que quedan). A partir de ahí, tenemos que analizar el partido, ver las cosas que podemos mejorar. Hemos tenido no sé cuantos córneres y no generamos peligro y a partir de ahí hay que pensar en ganar al Mallorca. Si ganamos, estará más cerca pero el objetivo es ese, ganar todo lo que queda", dijo.

En rueda de prensa, el preparador deportivista dijo que todavía "hay opciones" de luchar por el ascenso porque el equipo está "a dos puntos del rival más cerca", el Cádiz.

"El equipo hoy se partió la cara, por querer buscar la portería rival se dio esa pérdida que acabó en gol. El equipo vino por los tres puntos pero se va de vacío", sostuvo.