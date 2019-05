Marcelo: "Siempre he dicho que me iba a quedar"

Madrid, 19 may (EFE).- El brasileño Marcelo Vieira, segundo capitán del Real Madrid, habló en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras la derrota 0-2 contra el Betis en el último partido del curso, donde no entró a valorar la temporada pero sí dejo claro su futuro asegurando que "siempre" ha dicho que se "iba a quedar".

"Eso lo habéis dicho vosotros (la prensa). Yo en ningún momento he dicho que iba a salir, ni cuando estaba otro entrenador. Siempre he dicho que me iba a quedar y que el Madrid es mi casa", dijo tajante el lateral izquierdo.

"Difícil. Hemos intentado salir de esto desde el inicio, pero la culpa la tenemos nosotros. No hemos estado a la altura de la temporada. Lo intentamos hasta el final, hasta el último minuto del último partido. Pero seguramente la temporada que viene va a ser diferente", declaró Marcelo sobre lo que ha sido la temporada.

"No voy a entrar a valorar. Vamos a volver a la alegría, la motivación. Lo que tenemos que hacer es volver a trabajar para ser el Madrid de antes", añadió al ser cuestionado sobre sus impresiones de un curso del que se vieron muy pronto sin objetivos tras estar muy lejos del Barcelona en Liga, caer contra el Barça en semifinales de Copa del Rey y hacer lo propio frente al Ajax de Ámsterdam en octavos de final de la Liga de Campeones.

Respecto a su nivel durante esta temporada, tras haber sido cuestionado y relegado al banquillo con Solari en favor de Reguilón, Marcelo no se mostró preocupado por ello y se centró en el bien general.

"Yo no suelo valorar mi estado, ni cuando estoy bien ni mal; eso está para vosotros que habláis de los jugadores. Pero eso no es importante para mí, para mí lo es ganar partidos, ayudar a mis compañeros. Preferiría ser el peor y que el Madrid estuviese en una final o ganando algo", agregó.

El brasileño aseguró también que esas críticas no se han dado solo este año: "No solo ha sido esta temporada. Las críticas, como a otros jugadores, incluso ganando títulos siempre ha habido críticas. Con los palos intento siempre mejorar y dar lo mejor de mí para que el Real Madrid gane títulos".

Marcelo quiso ponderar la valía de Zidane como entrenador a pesar de la pobre imagen dada en los once partidos que ha dirigido desde que llegó al Real Madrid: "Para mí, 'Zizou' entiende muy bien la plantilla, tiene las ideas claras y ha estado ya con nosotros. La temporada que viene será distinto".

Por último, el brasileño habló de las imágenes vistas sobre el terreno de juego en las que Keylor Navas pareció despedirse del Real Madrid: "Además de un grandísimo portero es un gran amigo también. Ha sonado a despedida, pero yo no lo veo así; lo veo como algo que puede pasar. Me daría pena, como con otros jugadores que se han ido porque además de compañeros son amigos", concluyó.