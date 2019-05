Lorenzo dice necesitar "tiempo" pero ve "progresión"

Le Mans , 19 may .- El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), undécimo al final del Gran Premio de Francia de MotoGP, dijo necesitar "tiempo" porque el objetivo va a ser "difícil y largo, pero se está viendo la progresión".

"Evidentemente no estoy para celebrar algo importante, aunque haya hecho la mejor posición de la temporada, pero lo importante es que estamos más cerca de los más rápidos; quizás en Qatar acabé más cerca pero la carrera fue más lenta y aquí hemos estado más cerca en la vuelta rápida, a 7 décimas, y en las primeras vueltas hemos mostrado la cabeza y no hemos estado lejos" explicó Lorenzo.

"No voy a hacer una fiesta porque sigue siendo una posición mala, que no refleja ni mi palmarés ni la historia de la marca que represento, pero hay que entender la situación que he pasado en pretemporada y entender qué moto estoy llevando", continuó el piloto de Repsol Honda.

"La Yamaha es una moto amigable para los pilotos que empiezan en la categoría, la Honda siempre ha sido una moto especial y difícil, pero quitando el resultado, este fin de semana me he peleado con pilotos que están delante como Morbidelli o las Ducati y a final de carrera tenía un ritmo similar a Rins, y en las carreras anteriores ni podía medirme a ellos", recordó Lorenzo.

"Para estar al nivel de Marc tienes que pilotar la moto como él, saca mucha ventaja en la confianza que tiene entrando en curva, aprovecha mucho la pista, empieza a inclinar muy pronto, tipo Supermotard y se mete en el ápice de la curva, y yo tengo que acercarme a ese estilo", explicó el piloto de Palma de Mallorca.

"He asomado la cabeza en las primeras vueltas, peleándome con pilotos que están delante, pues antes me peleaba con Zarco, Oliveira, Aleix Espargaró o Iannone, es diferente", dijo el piloto de Repsol Honda sobre su rendimiento en Francia.