Gerard Subirats se exhibe en el Rally Mar de Olivos con dominio desde inicio

Jaén, 19 may (EFE).- El catalán Gerard Subirats, con un Toyota Hilux y con Daniel Cámara como copiloto, logró la victoria este domingo en la cuarta edición del Rally Mar de Olivos en Jaén, segunda prueba puntuable del Campeonato de España de automovilismo en la modalidad de todos terrenos (TT), al dominar de principio a fin la carrera.

Subirats se impuso el sábado en el primer tramo cronometrado en Peal de Becerro, con 293 kilómetros y un tiempo de 4 horas, 28 minutos y 55 segundos, y este domingo en la localidad de Jódar también repitió primer puesto con 2 horas y 15 minutos en los 146 kilómetros de recorrido.

Jorge Pulido y Carlos González, con Mitsubishi Montero, terminaron segundos en la general a 32 minutos y 5 segundos de Subirats, mientras que José Zaragoza e Ignacio Ramírez fueron terceros a 33 minutos y 45 segundos de los ganadores.

En la categoría de buggy vencieron Marco Durán y Pol Ros con un Can Am Maverick, con un tiempo de 6 horas y 40 minutos, con el jiennense Pedro José Delgado y Guifre Pujol subcampeones a 12 minutos y 34 segundos con su Yamaha YXZ, mientras que Ferrán Fornell y Ricard Simo fueron terceros a 13.26 con un Can Am Maverick.