Felipe Reyes se disculpa por unas declaraciones sobre Pablo Laso

Madrid, 19 may (EFE).- El pívot del Real Madrid Felipe Reyes se ha disculpado este domingo a través de su cuenta en Twitter por sus declaraciones sobre el técnico del equipo, Pablo laso, tras el partido por el tercer puesto de la Euroliga contra el Fenerbahce.

"A todos los madridistas: mis declaraciones en caliente después del partido de hoy contra Fenerbahçe no han sido acertadas. Este club merece todo mi respeto y, por eso, quiero disculparme ante mis compañeros y entrenador. ¡¡Todos juntos!! #HalaMadrid", escribe Reyes en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a 'Onda Madrid' Felipe Reyes dijo: "No entiendo nada. Me voy de aquí muy fastidiado. Después de salir y hacer bien mi trabajo no he tenido continuidad. Hace tiempo que me merezco una conversación con Pablo Laso, pero esa conversación no ha llegado".

El propio Laso comentó: "Si quiere hablar conmigo, yo encantado, puerta abierta. Como jugador yo pensaba que si jugaba otro, yo tenía que respetar al que jugaba. Si alguien quiere, defiende y valora a Felipe soy yo. Es muy importante para mí".