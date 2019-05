Céline Herbin, entrenada por Vicente Ballesteros, logra su segundo título

Redacción Deportes, 19 may (EFE).- La francesa Céline Herbin, entrenada por Vicente Ballesteros -hermano de Seve- y cuyo caddie ha sido el español Juan Ochoa, logró este domingo su segundo título en el Circuito Europeo femenino de golf al imponerse en la primera edición del torneo La Reserva de Sotogrande Invitational.

Herbin, de 36 años, terminó el torneo con 282 golpes totales (6 bajo par) y cuatro rondas de 70, 70, 73 y 69. Une este título al logrado en 2015 en el Lacoste Ladies Open de Francia.

La francesa aventajó en un solo impacto a la alemana Esther Henselit y ya en cuatro al trío formado por la inglesa Charlotte Thompson, la también francesa Camille Chavealier y la sueca Caroline Hedwall, que empezó la cuarta y última ronda como líder.

Las mejores españolas en La Reserva fueron Carmen Alonso y María Parra, empatadas en la sexta plaza con la escocesa Kelsey MacDonald y la sueca Daniela Holmqvist. Las cuatro a cinco golpes de la vencedora.

"Llevaba mucho tiempo intentando ganar en España", dijo una exultante Herbin, cuyo entrenador es Vicente Ballesteros y su caddie, el profesional del Alps Tour Juan Ochoa, junto al que hace nueve años intervino en el programa 'El Legado' de Canal+.

"Me gusta jugar en España y he estado aquí practicando mucho. Mi entrenador es español, así que quería hacerlo bien aquí en España. Definitivamente una victoria especial y un gran agradecimiento a mi caddie, Juan, que estuvo impresionante toda la semana y me mantuvo tranquila", agregó la francesa.

Luna Sobrón y María Hernández acabaron con +3 en el total.