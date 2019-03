Erdogan encara comicios locales como una cuestión de "supervivencia nacional"

Ankara, 22 mar (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, con amplios poderes ejecutivos desde el año pasado, ha convertido la campaña electoral para los comicios locales y municipales del 31 de marzo en una cuestión de "supervivencia nacional".

Unos 57 millones de votantes en las 81 provincias del país eurasiático están llamados a las urnas para elegir a los alcaldes de 30 grandes ciudades y otros 1.300 municipios.

El gobernante partido AKP ha centrado la campaña en la persona de Erdogan y en el concepto turco del "beka", un término que podría traducirse como "superviviencia".

Quieren así apelar al nacionalismo turco y para advertir que la supervivencia del Estado y de la nación turca están en peligro si gana la oposición.

Con este concepto abstracto como bandera, Erdogan lidera una campaña poco usual para unas elecciones locales, en la que el jefe de Gobierno y Estado, que no se presenta para ningún cargo, es la principal cara visible de la mayoría de carteles electorales.

Además, lleva a cabo mítines diarios en dos o tres provincias, retransmitidos en directo en la mayoría de canales de televisión.

El "beka", o sea, la "supervivencia nacional", como la entiende el AKP, se dirige contra la principal alianza opositora, formada por el partido socialdemócrata CHP, junto al nacionalista IYI, pero también contra "grupos terroristas" y fuerzas "externas" que supuestamente quieren dañar la economía del país.

"Si nos debilitamos el 31 de marzo, ellos (los terroristas) sacarán la leche de nuestras madres de nuestra nariz en los próximos cuatro o cinco años", llegó a decir recientemente el ministro de interior, Süleyman Soylu, en alusión a un dicho turco para hablar de la tortura.

"No lo vemos como un problema de supervivencia. No queremos entrar en el juego del AKP. Esto no son elecciones generales, son elecciones locales", le respondió Ünal Çeviköz, vicepresidente de asuntos exteriores del CHP.

Pero la campaña de "supervivencia" también es criticada por algunas figuras dentro del propio AKP, que la definen como una táctica electoral "incorrecta".

Las encuestas parecen darle la razón a esas voces disidentes, indican datos del instituto demoscópico Anar, cercano al AKP.

"La retórica de la supervivencia no tiene efecto entre los ciudadanos. Para el 75 % el problema más importante es la economía. Todo lo demás, la supervivencia, incluso el terrorismo, están muy por debajo, con el 5%", señaló Ibrahim Uslu, director de Anar.

La oposición cree que Erdogan usa esta estrategia principalmente para desviar la atención de los problemas económicos del país.

Turquía ha entrado en recesión en la segunda parte del año pasado, con un descenso en la producción industrial del 6 % en 2018, una tasa de desempleo del 11 % y una inflación que roza el 20 %.

En ese contexto, la mayoría de encuestas muestran que el AKP encara dificultades para ganar las dos grandes metrópolis, Estambul y Ankara, percibidas como pulso para ganar el resto de localidades.

Mientras el candidato del AKP, el exprimer ministro Binali Yildirim, lidera las encuestas en Estambul, la alcaldía de Ankara podría acabar en manos del candidato opositor, Mansur Yavas (CHP).

La oposición tiene además esperanzas de arrebatar al AKP otras dos ciudades importantes, como Bursa y Adana.

"Si Erdogan pierde estas elecciones y si el AKP pierde Ankara y Estambul, no podrán dirigir el país tan cómodamente como ahora", asegura Ilhan Cihaner, miembro de la junta ejecutiva del CHP.

"No hay un problema de 'supervivencia' para el país, sino para Erdogan y su gobierno de un solo hombre", concluye el diputado y antiguo fiscal.