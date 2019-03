Tajani apoya aplazar "brexit" hasta 11 abril si Londres no celebra elecciones

Bruselas, 21 mar (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se mostró hoy partidario de que la prórroga al "brexit" solicitada por Londres tenga como límite el 11 de abril, la fecha máxima para que el Reino Unido notifique su intención de celebrar elecciones europeas en mayo.

"La elección entre una extensión larga o corta no es la más apropiada, deberíamos pensar en una extensión útil o inútil. En nombre del Parlamento he pedido que cualquier ampliación sea lo más breve posible y no más tarde del 11 de abril", dijo Tajani tras su tradicional encuentro con los líderes al inicio de la cumbre europea de primavera.

El presidente de la Eurocámara recalcó que una extensión que vaya más allá de las elecciones europeas "causaría daños serios y problemas legales" y se mostró partidario de que las negociaciones ampliadas concluyan antes del último día del trabajo del Parlamento, el 18 de abril.

No obstante, apuntó, se podría celebrar una sesión extraordinaria después de esta última jornada de trabajo antes de las elecciones para llevar a cabo el trámite de la ratificación del acuerdo del "brexit" una vez lo haya hecho el Parlamento británico.

"Para el Parlamento la extensión solo tiene sentido si la semana que viene hay acuerdo en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo de salida", señaló Tajani, en referencia al pacto del divorcio acordado entre Londres y Bruselas y que los diputados británicos ya han rechazado en dos ocasiones.

El político italiano señaló que un escenario de una salida sin acuerdo en el caso de que el pacto no sea respaldado por una mayoría del Parlamento británico la semana que viene sería "lo peor que puede pasar" y afirmó que "le haría feliz" que Londres revocara el proceso del "brexit".

Asimismo, afirmó que si el Gobierno británico decide permanecer en la UE y por tanto celebrar elecciones "respetará su voluntad".