Scaloni: "Es una alegría que vuelva Messi, falta que el equipo lo acompañe"

Madrid, 21 mar (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, señaló, a un día del amistoso contra Venezuela en Madrid, que es "una alegría" contar con el delantero del Barcelona Lionel Messi por primera vez desde el Mundial de Rusia y añadió que "lo que resta" es "que el equipo lo acompañe".

"Para mí y para todos es una alegría que él vuelva, poder entrenarlo, son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad, hoy tengo esta oportunidad de hacerlo y estoy contento. Lo que resta es intentar que el equipo lo acompañe y que él dé lo mejor de sí, nada más. Estamos muy contentos de su vuelta", dijo Scaloni.

La vuelta de Messi centró la comparecencia ante la prensa en el estadio Wanda Metropolitano, hogar habitual del Atlético de Madrid que acogerá mañana el amistoso a las 21.00 horas locales (20.00 GMT).

Sobre el '10' argentino, Scaloni dijo que "no tiene más adjetivos" y reiteró que su objetivo es que quienes lo acompañen en el césped "sepan que son grandes jugadores también" y que tienen que "dar un paso adelante".

"Él (Messi) no tiene que dar ningún paso. Ellos saben que son grandes jugadores y que pueden ser un gran equipo si todos aportan su grano de arena", agregó.

Preguntado por el estado físico del delantero del Barcelona, Scaloni reconoció que está "en un momento de la temporada importante", en el que "la fatiga se siente", y admitió que eso "hay que tenerlo en consideración".

No obstante, el seleccionador argentino no quiso desvelar si liberarán a Messi en el segundo amistoso, contra Marruecos en Tánger el próximo martes.

"Nosotros liberamos a los jugadores cuando tienen algún problema o pueden tener riesgo de algo, el caso de (Ángel) Di María ayer es evidente, (Nico) Otamendi no ha venido porque estaba lesionado, por eso si un jugador no está en condiciones no le vamos a arriesgar siempre contamos con que si no está disponible no convocarlo o desafectarlo. Mañana está disponible y lo que pase después de mañana no te lo puedo decir, es el futuro", manifestó.

Scaloni elogió la mentalidad de Messi, que vino a una selección muy rejuvenecida respecto a la del Mundial de Rusia, con muchos cambios y jugadores que no conoce.

"Es un chico tan noble que al momento de llegar estaba hablando con todo el mundo. Los demás han dado ese paso de acercarse, saber que es una persona común y corriente, y que son los demás los que tiene que dar el paso para que Agentina pueda volver a los niveles que alguna vez tuvo", señaló.

El seleccionador de la Albiceleste confirmó que la alineación de mañana en el Wanda Metropolitano será la formada por Franco Martínez; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo "Pity" Martínez.

"Respecto al esquema puede haber varios en el mismo partido, he probado dos o tres y estamos en condiciones de hacer dos o tres esquemas, con los mismos jugadores del inicio", añadió.

Preguntado por cómo se acoplará ese esquema a Messi, Scaloni aseguró que "no van a cambiar" su manera de jugar, aunque tenerle es "un aliciente más" y reiteró el foco en el resto de futbolistas de su plantel.

"Lo que necesitamos es que el resto de sus compañeros, que son grandes jugadores y figuras en sus clubes, den ese plus para intentar que todos seamos un gran equipo, es lo que todos anhelamos", reafirmó.

En ese once no incluyó al media punta del Juventus italiano Paulo Dybala, del que dijo que es "compatible" con Messi, pero "no es el momento todavía" de unirlos en una alineación.

"No tuvimos mucho tiempo de preparación, otra cosa es que durante un partido uno lo pueda hacer", advirtió Scaloni.

Ante Venezuela, la Albiceleste se plantea "llevar la iniciativa", con "jugadores de buen pie", futbolistas que pueden "hacer daño por los costados" y un equipo "bastante compensado", aunque entiende que el rival le pondrá "en dificultad".

En esa alineación, Scaloni incluyó hasta tres jugadores que pueden ser centrales (Gabriel Mercado, Juan Foyth y Lisandro Martínez), algo que no está reñido con el protagonismo que el seleccionador argentino espera de su equipo, pero sobre lo que dijo que "no" se le "caen los anillos" por defender en momentos de partido.

Respeto a Venezuela, la elogió como una selección "en alza" que "dará que hablar" tanto en la Copa América como en las eliminatorias mundialistas, y que juega "un fútbol bastante directo".

"El entrenador les transmite ilusión, es un rival difícil y para nosotros es una buena prueba porque es un rival suramericano, de cara a lo que viene es importante, es un buen equipo y para ver en qué medida estamos será importante", agregó.

Scaloni elogió el trabajo "extraordinario" y "muy humilde" de Dudamel con la Vinotinto en el Sudamericano sub-20, que ha conseguido "meter a Venezuela en un lugar importante del fútbol".

El director de selecciones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el mítico exseleccionador César Luis Menotti, dijo que Scaloni está "en evaluación", algo sobre lo que el seleccionador, confirmado en el cargo hasta la Copa América, aseguró estar "al tanto".

"Estamos en contacto con él, en la misma sintonía. Lógicamente el entrenador de la selección argentina, como de muchas selecciones grandes, está siempre en evaluación, al contrario, es un halago que esté con nosotros, que nos dé su opinión, es un lujo", respondió al respecto.

En cuanto a la situación del delantero del Inter de Milán Mauro Icardi, en conflicto con el club italiano, lo que le ha impedido jugar los últimos partidos, Scaloni dijo que está en contacto con él y que su situación afecta "de manera directa" a la selección.

"De aquí a la Copa América o a la lista, valoraremos lo que sucede y veremos si viene o no, pero es evidente que a nosotros no nos conviene lo que le está pasando a él ahora mismo", añadió.

Preguntado por el único antecedente de Argentina en este estadio, el 6-1 que encajó ante España, Scaloni dijo que "mejor no recordarlo" y aseguró que para ellos no supone una revancha

"Hay tantos partidos mucho más importantes que ese, mas allá de pensar en ese ánimo de revancha, sí que es verdad que mejor no recordarlo", admitió.