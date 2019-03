EE.UU. sanciona a navieras chinas por suministrar petróleo a Corea del Norte

Washington, 21 mar (EFE).- Estados Unidos anunció hoy sanciones contra dos navieras chinas y su flota de doce buques por ayudar a Corea del Norte a "esquivar" las sanciones que se le habían impuesto al llevar a cabo operaciones de abastecimiento en alta mar.

"El Tesoro continuará imponiendo nuestras sanciones y estamos dejando explícitamente claro que las compañías navieras que recurran a tácticas engañosas para enmascarar su comercio ilícito con Corea del Norte se arriesgan sobremanera", declaró el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Las dos empresas señaladas por las autoridades estadounidenses son Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. (Dalian Haibo) y Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. (Liaoning Danxing), dos navieras que, según Washington, tienen su sede en China.

Washington justificó su decisión en las sanciones adoptadas por las Naciones Unidas en septiembre de 2018, cuyo propósito era intentar ahogar económicamente a Corea del Norte por su programa nuclear mediante la adopción de sanciones a sus importaciones de petróleo y derivados.

"EE.UU. y nuestros socios siguen comprometidos con el objetivo de alcanzar la desnuclearización completa y verificable de Corea del Norte y creemos que la imposición plena de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU es crucial para un resultado exitoso", sostuvo Mnuchin.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para advertir a "todo el mundo" de que tome nota de estas sanciones.

"Importantes sanciones del Tesoro hoy; la industria marítima debe hacer más para acabar con las prácticas navales ilegales de Corea del Norte. Todo el mundo debe tomar nota y revisar sus propias acciones para asegurarse de que no están involucrados en la evasión de sanciones a Corea del Norte", escribió Bolton.

Como consecuencia de las sanciones anunciadas este jueves, quedan congelados los activos que ambas empresas puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU. y se prohíbe a los estadounidenses realizar cualquier tipo de transacciones financieras con ellas.