Rosell: Vuelvo porque "están en riesgo los derechos más evidentes"

Las Palmas de Gran Canaria, 21 mar (EFE).- La magistrada Victoria Rosell, quien liderará como independiente la candidatura de Podemos por la provincia de Las Palmas, ha dicho este jueves en una entrevista con Efe que vuelve a la política porque "parece que están en riesgo los derechos más evidentes que habíamos alcanzado".

Respecto al espectro político que puede quedar representado en el Congreso de los Diputados tras los próximos comicios generales del 28 de abril, la juez ha estimado que en la legislatura de 2015 a 2016 ya quedó claro que "el bipartidismo pasó a la historia" y ha confiado en que en la nueva legislatura "no haya esa mala sorpresa de que entren fuerzas no constitucionalistas" a la Cámara.

"Sería una gran pérdida para la derecha moderada y para cualquier demócrata", ha afirmado la candidata de la formación morada, un partido que ha admitido que "ha sufrido y pagado algunos errores", de ahí que, a su juicio, "debe hacer autocrítica, como está haciendo".

Sin embargo, Rosell ha mostrado su preocupación "por que se mire en exceso hacia el interior de los partidos políticos", que, en su opinión, "están sufriendo una hipercrítica" que se puede traducir en un mensaje sobre "la degeneración de la actividad política en sí".

"Creo que en la función política hay mucha gente muy digna y capaz de dedicarse a su país, a la gestión pública o a ser legislador. Me parece que estamos en un punto en el que no hay que dejarse arrastrar por el desprestigio de la clase política en sí, porque eso da lugar a que intenten sustituirla por fuerzas no democráticas o por poderes salvajes que nos gobiernan en la sombra sin haber ganado nunca las elecciones", ha aseverado.

Convencida de que a "quien no merezca estar ahí" se le debe aplicar "toda la dureza del mundo", Victoria Rosell considera que "siempre será mejor un partido político de funcionamiento y mensajes democráticos, por mucha pelea que haya dentro, que ese poder sea sustituido o usurpado por fuerzas no democráticas, como vemos que puede pasar".

La magistrada ha recordado que su anterior paso por la política, en 2015, empezó, el primer día de la campaña electoral, con una denuncia de la Fiscalía y terminó con una querella del entonces ministro José Manuel Soria -ambas ya archivadas-, lo que le llevó a dimitir y "frustró" el proyecto de regeneración democrática y política que pretendía desarrollar con las siglas de Podemos.

"El golpe fue tan fuerte... Que a mí me intentaran desprestigiar con una querella por corrupción de un corrupto y de un juez que se demostró también corrupto y que ahora está pendiente de juicio por cinco delitos -Salvador Alba- fue un ataque en lo más hondo. Es lo que decía Orwell en 1984 de buscar tu temor y recrearlo. Fue como una caricatura grotesca de dónde puede acabar una persona por llevar un mensaje contra la corrupción", ha confesado.

Rosell ha admitido que "ese miedo ha estado latente todo este tiempo" y que tenía decidido "no volver".

Sin embargo, lo ha hecho por su convicción de que "es importante lanzar a la gente el mensaje de que, cuando se planta cara, también se puede, que no hay poderes que estén por encima de la ley, aunque cueste que algunos se sometan a ella, y que por muy poderoso que sea el enemigo se puede luchar con las armas que da el Estado de Derecho"

"Eso empodera a la gente más que a mí y es algo que me vacuna de que me pueda suceder algo similar. (...) Creo que ya no hay en Canarias un juez en activo como Alba y tampoco tenemos en el Gobierno un ministro como Soria", ha referido.