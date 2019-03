Presa: "Con Jémez queremos recuperar la valentía que estábamos perdiendo"

Madrid, 21 mar (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, dio las gracias a Míchel por el "magnífico trabajo" realizado hasta su destitución esta semana y dijo que con Paco Jémez quieren "recuperar la valentía" que el equipo estaba perdiendo.

La directiva del Rayo optó esta semana por destituir a Míchel tras encadenar siete derrotas consecutivas que mantienen al equipo en descenso.

"Quiero dar las gracias a Míchel por el magnifico trabajo que ha hecho durante algo más de dos años y desearle toda la suerte del mundo y que sepa que aquí tiene su casa", dijo Presa, que justificó la decisión de la destitución en que estaban en "una situación complicada y el equipo necesita una reacción".

"Desde la directiva vamos a hacer todo lo posible por intentar mantener la categoría y aunque el reto es ahora muy complicado, creemos que estamos en tiempo y es posible. Paco Jémez conoce la casa y le agradezco su buena predisposición para venir en un momento difícil", confesó.

"Paco Jémez viene a afrontar este reto mayúsculo y a tratar de mantener al equipo. Quiero desearle toda la suerte del mundo, que nos vaya muy bien y podamos remontar la distancia", señaló.

Sobre ciertas críticas vertidas hacia Paco Jémez por parte de algunos aficionados que no han visto bien su regreso, Martín Presa quiso dar su postura.

"Hasta el último partido que dirigió contra el Levante, Paco Jémez actuó con responsabilidad, profesionalidad y lealtad con el club. Aspectos que no tuvieron otros y que estando yo jamás estarán aquí", dijo.

"Él se fue, pero ofreció seguir en Segunda. No llegó a un acuerdo, era libre y lo lógico era que no se quedase en casa y se buscase la vida. No hizo nada incorrecto ni deshonesto, todo lo contrario", apuntó.

Para Martín Presa la decisión de contar con Paco Jémez se debe a que quieren "recuperar los valores del club de valentía, coraje y nobleza".

"Podemos ir a Segunda, pero hay que intentarlo con el último resquicio de sangre y sudor. Si bajamos tiene que ser así. No podemos bajar hundiéndonos tras recibir un empate en Villarreal cuando quedan cuarenta minutos o veintiséis en Getafe. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar ese valor, que es una de las señas de este club", declaró Presa.

"Paco Jémez conoce el club, está comprometido y tiene sus valores. Uno de ellos es la valentía que estaba perdiendo el equipo y que la echamos en falta en Getafe y Villarreal", concluyó.