Portillo será en teatro "Mrs. Dalloway", una mujer "profundamente feminista"

Madrid, 21 mar (EFE).- Blanca Portillo regresa a los escenarios para dar vida a un personaje de Virginia Woolf, "Mrs. Dalloway", una mujer "profundamente feminista" que, a pesar de ser consciente de las barreras sociales, y de ser esposa y madre, "no es alguien sometida al machismo, sino que reivindica su espacio para respirar".

"Es una 'señora de' con unas limitaciones sociales que le obligan, sin profesión concreta, pero con un enorme espacio de libertad interior, que es la base para luego construir la libertad hacia fuera. Me tiene enamorada", ha dicho la actriz en una rueda de prensa en la que ha confesado, que antes de que la directora de la obra, Carme Portaceli, se lo ofreciera, ella no había leído la obra.

"Adoro a Virginia Woolf, pero nunca se había cruzado en mi camino, así que, cuando Carme me lo ofreció, no lo dudé. No había leído la novela, pero, cuando la leí, me fascinó -ha dicho Portillo-: me pareció que aparecía en mi vida por alguna razón".

En ese sentido ha señalado que comparte con ella "muchísimas cosas" y ha destacado que están "justo en el mismo periodo vital: hay muchas cosas que nos diferencian pero también hay mucho en común. Me está enseñado a convivir con el paso del tiempo de una manera sana", ha confesado la actriz madrileña.

La obra, dirigida por Portaceli y escrita a seis manos junto a Michael De Cock y Ana M. Ricart, se representará entre el 28 de marzo y el 5 de mayo en el Teatro Español, en el mismo escenario en el que hoy se celebró una rueda de prensa con la participación de parte de la compañía.

Tanto Portillo como Portaceli, han defendido la "absoluta vigencia y actualidad" de un texto que la directora ha decidido contextualizar en el presente, y como no puede ser de otra manera, los personajes se comunican con mensajes de wasap.

Para Portillo, Mrs. Dalloway es consciente de su madurez y "no añora la juventud, sino que vive en un permanente estado de búsqueda de la belleza. Eso me encanta -señala-, porque, a pesar de que haya gente que lo vea una frivolidad, yo lo veo muy profundo. Es consciente de que la vida es muy dura, llena de momentos oscuros, y sabe que hay que decorar esta mazmorra en la que vivimos para que los dioses no se salgan con la suya".

Porque "Mrs. Dalloway" es, además de una de las mejores novelas de Virginia Woolf (1884-1941), un hito literario que revolucionó en 1925 la literatura al introducir los monólogos interiores en el relato; la dificultad, han reconocido directora y actores, ha sido dar en la obra pistas "suficientemente explícitas" al público, "suavemente", para que sepan cuándo escuchan una cosa y otra.

La novela se comprime en ocho personajes, siete invitados y Mrs. Dalloway, que serán los encargados de desnudar el alma humana en una historia que sucede en 24 horas, "un día en el que, si estás atento, ves que pasan millones de cosas", apunta Portillo.

Desde "El cartógrafo", que hizo mano a mano con José Luis García Pérez en 2016, la actriz no había vuelto a un escenario, y su anterior puesta en escena, "El testamento de María" (2014), era un monólogo.

Ahora, dice, "tenía verdadera necesidad de compartir el escenario con más gente; lo que más me gusta -apunta- es tener tantos pares de ojos con los que compartir vida".

Son Jimmy Castro, Jordi Collet, Inma Cuevas, Gabriela Flores, Anna Moliner, Zaira Montes y Manolo Solo, a quien esta experiencia teatral le ha exigido "una apertura de mente enriquecedora", acostumbrado a no tocar en el cine lo ya hecho, mientras aquí, ha dicho, "lo pules todo el rato".

En opinión de Portaceli, Woolf "habla de feminismo, de mercantilismo, de bisexualidad, de medicina, y de vacío existencial que es probablemente lo que más conecta su novela a la actualidad".