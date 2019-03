The Ocean Race presentó en Alicante su imagen de marca para la edición 2021

Redacción deportes, 21 mar (EFE).- La primera edición de The Ocean Race, conocida anteriormente como la Whitbread Round the World Race (de 1973 a 1997) y la Volvo Ocean Race (de 2001 a 2018), que partirá de Alicante en otoño de 2021, ha presentado hoy la imagen de marca del evento en su sede de Alicante (España).

La Vuelta al Mundo por equipos es la regata con tripulación más dura del mundo, y un evento clave en el deporte de la vela. Aunque la regata tiene ahora unos nuevos propietarios, The Ocean Race conserva a Volvo como patrocinador premium.

La próxima edición de The Ocean Race saldrá en 2021 desde Alicante con dos clases de barcos: los IMOCA 60 de alta tecnología y los monotipos VO65 que libraron la regata más igualada de la historia del evento en la última edición.

"Abrir The Ocean Race a la clase IMOCA no solo es emocionante para los regatistas. Nos vuelve a poner a la vanguardia de la tecnología y hace que todo el sector marítimo, desde diseñadores e ingenieros hasta constructores de barcos y fabricantes de velas, se involucre nuevamente en la regata", afirmó el director ejecutivo Richard Mason.

"Hay nueve nuevos IMOCA 60 en construcción y sabemos que varios de ellos se están preparando como proyectos para nuestra regata. Y por otro lado, ya tenemos seis de los ocho VO65 esencialmente apalabrados para equipos que planean estar en la línea de salida en 2021", ha confirmado Mason.

Paulo Mirpuri, presidente de la Mirpuri Foundation y fundador del Turn the Tide on Plastic en la última edición, anunció que tendría al menos un equipo compitiendo en The Ocean Race. "Nuestra intención es montar una campaña con el VO65, el monotipo que brindó una regata tan emocionante la última vez, para llevar nuestro mensaje de sostenibilidad a todo el mundo".

Mirpuri también dijo que estaba intrigado por el desafío tecnológico planteado por los IMOCA 60 y estaba considerando presentar un segundo equipo en esa clase.

En conexión desde Auckland, Nueva Zelanda, Bianca Cook, que navegó a bordo del Turn the Tide on Plastic en la edición de 2017-18, anunció que va a liderar un equipo con bandera de Nueva Zelanda.

Tony Rae (Trae), que ha competido en seis ediciones de la regata y en siete equipos de la Copa América, está a bordo para administrar la campaña.

"Después del final de la regata en La Haya, estaba lista para volver y desde entonces he estado trabajando con Trae para armar un equipo para la próxima Ocean Race", dijo Cook.

"Tenemos un enorme abanico de regatistas de Nueva Zelanda entre los que elegir para formar la tripulación, no puedo mencionar ningún nombre por el momento, pero estad muy atentos".

El campeón mundial y olímpico Xabi Fernández, que lideró al equipo MAPFRE hasta el segundo puesto en la última edición, el mejor resultado para un equipo español en la historia de la regata, estuvo en Alicante para el evento del lanzamiento de la nueva imagen y dijo que está trabajando duro para tener una equipo competitivo en la próxima edición.

"Por supuesto que es muy tentador y espero que estemos allí de nuevo como un equipo. Llevamos cinco ediciones seguidas, y será importante no solo para mí sino para todo el equipo", dijo Fernández.

"El IMOCA 60 es muy diferente; es un barco mucho más rápido, y hay muchas menos personas a bordo. Hay mucha tecnología y desarrollo, mucho diseño, y cuanto antes empieces, mejor, por eso queremos empezar tan pronto como podamos", ha señalado.

Desde Lorient (Francia), Paul Meilhat, el ganador de la Ruta del Ron 2018, dijo que su objetivo es conseguir un IMOCA 60 en la línea de salida de Alicante.

Meilhat aseguró que, "es una gran oportunidad para mí y para los regatistas y las empresas francesas para hacer esta regata y ser más internacionales. The Ocean Race es un gran evento mundial, que dura más de un año, muy diferente de lo que hacemos normalmente y nos brinda una gran oportunidad".

La edición 2021-22 de The Ocean Race hará hasta nueve escalas, y el proceso de adjudicación de las sedes ya está en marcha con visitas a las ciudades candidatas.

Una de las ciudades sede más emblemáticas de las dos últimas ediciones de la regata ha sido Newport, Rhode Island. Brad Read lideró el equipo de gestión de la escala americana en 2015 y 2018.

Newport se encuentra en este momento entre las ciudades que participan en un proceso de adjudicación de las sedes. La ruta completa se anunciará antes del final del verano, uno de los momentos más esperados tanto para la regata como para los competidores.