Muniain: "Las lesiones han marcado la trayectoria"

Las Rozas , 21 mar .- Iker Muniain, delantero del Athletic Club, regresa a la selección española absoluta pasados siete años de su estreno, con la intención de "disfrutarlo como la primera vez", en el éxito de un futbolista que ha superado dos graves lesiones de rodilla, que confesó "han marcado" su camino.

"Hace 7 años que debuté con la absoluta en Málaga, en 2012, y desde entonces ha habido lesiones importantes de las que he conseguido sobreponerme. Ahora que llegan cosas bonitas voy a saborearlas con más ganas. La ilusión por venir a la selección siempre está intacta y quiero disfrutarlo como la primera vez", reconoció con ilusión en rueda de prensa.

Muniain hizo historia en la selección sub'21 y es el momento de intentar hacerla con la absoluta. "Debuté con 19 años, luego siguió mi trayectoria con la sub'21. Llegó la primera lesión cuando estaba a buen nivel, tuve que tener una recuperación, cuesta volver a empezar y cuando estaba a punto vino la segunda lesión".

"Las lesiones han marcado la trayectoria. No he podido tener mi mejor versión y nivel. Una vez que lo he recuperado, el seleccionador me da la oportunidad y estoy para demostrar lo que tengo dentro", añadió.

Esa superación de Muniain centró su comparecencia ante los medios. El jugador del Athletic Club recordó las dificultades que ha tenido tras cada duro golpe y como ha cambiado muchas cosas de su preparación para lograr regresar a su nivel.

"Cuando tienes una lesión grave de rodilla, luego caes en lesiones musculares. Llevo un año que me encuentro bastante bien, últimamente he encontrado al nivel que me gusta jugar y sentirme en el campo. He hecho méritos y se ha visto recompensado", afirmó.

"He cambiado bastante la mentalidad. Tener ese tipo de golpes bajos que te hacen empezar de cero, te hace reflexionar y valorar las cosas de otra manera, entrenarte de otra forma, cambiar las rutinas. Me ha llevado a recuperar mi nivel, aunque en momentos de bajón lo ves todo un poco gris. Con trabajo y constancia luego se saborean más las cosas y te sientes orgulloso de haberlo superado".

La fórmula de Luis Enrique para la selección española, llamar al jugador que mejor momento de forma muestra en su equipo, es la adecuada para Muniain. "Es bueno que tire por este camino", dijo. "Al final el jugador se gana el mérito de estar por lo que hace con su equipo y el mister selecciona a los jugadores por su momento de forma. Abre las puertas a todos los que muestran buen nivel para estar en la selección", sentenció.