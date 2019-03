Miguelón: "Ganar en Vigo puede ser clave porque les sacaríamos siete puntos"

Villarreal , 21 mar .- El lateral derecho del Villarreal Miguel Llambrich, 'Miguelón', dijo este jueves que ganar en Vigo al Celta la próxima jornada de Liga podría ser "clave" para su equipo porque le sacaría siete puntos al conjunto gallego.

Celta y Villarreal se miden la próxima jornada de Liga en Balaídos, con el equipo local en zona de descenso como decimoctavo con 25 puntos, mientras que el conjunto castellonense está cuatro por delante, con 29, empatado con el Valladolid.

"Sabemos que para ellos es un partido fundamental, pero para nosotros los puntos son muy necesarios", afirmó el defensa del Villarreal, a quien la sanción de Ramiro Funes Mori y el posible paso de Mario Gaspar al eje de la zaga le da opciones de jugar de titular, aunque admitió que el técnico tiene otras posibilidades.

"Lo importante es poder ayudar al equipo y para ello hay que esperar", señaló en rueda de prensa, y reconoció que el curso es duro para su equipo, pero que a nivel personal se encuentra contento.

"Somos un equipo que siempre está a arriba y que ahora no lo está. No es situación fácil, pero un año malo lo puede tener cualquier equipo. Lo importante es que estoy aprendiendo mucho en un año complicado, ya que los resultado no nos están acompañando", indicó.

Miguelón considera que ahora la dinámica del equipo ha empezado a cambiar y que para él la temporada no ha sido fácil, entre otros motivos por la circunstancia de que en su posición juega el capitán del equipo, Mario Gaspar, al que considera uno de los mejores de la Liga en su posición.

El jugador del Villarreal reconoció que como carrilero se siente más cómodo, pues le ayuda saber que hay alguien que le cubre detrás y hay más recorrido en las jugadas de ataque.

"Estamos en el momento clave de la temporada para salir de abajo y debemos mantener para ello la dinámica más reciente. Somos más optimistas y vemos la situación de otra manera", agregó.