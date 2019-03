Macron: la UE debía evitar "la trampa" de quedar como los "malos"

Bruselas, 21 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el objetivo de la Unión Europea ante la prórroga del "brexit" era ayudar al Reino Unido a intentar salvar el acuerdo de salida sin que los Veintisiete cayeran "en la trampa" de terminar desempeñando el papel de "malos" en caso de una ruptura dura.

"Creo que a la vez hay que intentar ayudar a la primera ministra británica (Theresa May) a obtener el voto" sin "caer en la trampa de ser los que hagan de malos", declaró Macron al término del Consejo Europeo en el que se concedió una prórroga al Reino Unido para abandonar la Unión Europea.

Tras casi seis horas de negociaciones, el compromiso ofrece una ampliación hasta el 22 mayo si el Reino Unido consigue aprobar el acuerdo de salida y, en caso de que el Parlamento británico no dé su apoyo al texto, un límite hasta el 11 o 12 de abril para que el Gobierno británico decida si convoca elecciones u opta por salir de la UE sin un acuerdo.

Macron celebró la unidad de decisión de los Veintisiete y dijo que su objetivo era evitar una nueva cumbre la semana que viene en la que la UE se viera obligada a empujar a Londres a un "brexit" sin acuerdo.

"La UE no tiene todas las cartas en su mano, porque todo depende del voto británico", agregó el presidente francés, quien subrayó que el bloque "tiene que enfrentarse actualmente a una crisis política británica".

"Les corresponde a los británicos disipar las ambigüedades. Nosotros no las tenemos", agregó el presidente francés, quien subrayó que los europeos han asumido sus responsabilidades "desde el principio"

"Ahora le corresponde al sistema político británico dar, finalmente, una respuesta clara", concluyó.

Al término de la reunión, el primer ministro holandés, Mark Rutte, valoró las decisiones acordadas que "evitarán que se produzca un accidente" la próxima semana, y confió en que salga adelante la prórroga breve del "brexit", condicionada a que el Parlamento británico apruebe el acuerdo entre Londres y Bruselas.

Por su parte, el primer ministro portugués, Antonio Costa, consideró que la UE ha respondido de manera positiva a la petición de May y dejó claro que si el 12 de abril no hay acuerdo, ya no podrá haber ningún un plan B.

El ministro de Exteriores alemán, Sebastian Kurz, confió en "un voto positivo en la Cámara de los Comunes la próxima semana" que permitiría "una prórroga hasta el 22 de mayo y que el "brexit" pueda tener lugar de una manera ordenada.