Jornada 20: Hablan los primeros guardias civiles del 1-O

Madrid, 21 mar (EFE).- El juicio del "procés" ha cerrado su vigésima jornada con los primeros testimonios de los guardias civiles que actuaron el 1-O, donde vieron que "se mascaba el odio" y en la que uno de ellos descubrió cómo un pueblo simulaba una votación con una urna del 9N para hacerles perder el tiempo.

LA FRASE DEL DÍA: "Lo que me ha quedado es cómo me miraban, no sé si era por desprecio, por odio o por mi condición de Guardia Civil, pero a mí nunca por hacer mi trabajo me habían escupido", ha relatado un agente que intervino el 1-O.

LA IMAGEN DEL DÍA: La "ratonera" en la que, a juicio de dos agentes de la Guardia Civil, se convirtió la salida al registro de Unipost el 19 de septiembre de 2017.

Allí, han dicho, se congregaron unas 500 personas que les impedían el paso, ondeaban esteladas, les insultaban y estaban sentadas en el suelo con una urna de cartón. Había incluso un sofá.

Por la calle donde acabaron saliendo, las personas lanzaban vallas para impedir la salida de los vehículos y quitaron las planchas que tapaban las zanjas de obras de la calle, que acabaron haciendo "polvo" a los coches.

EL PROTAGONISTA: En concreto, tres: los primeros guardias civiles que declaran en el juicio sobre su intervención en colegios el 1-O. Han relatado las graves situaciones que allí se encontraron, hasta el punto de que uno ha comentado que llegó a plantearse pedir un nuevo destino: "No solo te afecta a ti, afecta a tu familia".

Aparte de las agresiones físicas y verbales que han recordado, uno de ellos ha llegado a decir que vio cómo dos mossos "se opusieron físicamente" a que los agentes pudiesen entrar, "de manera amenazante" e incluso "tuvieron que ser apartados".

Otra, por su parte, ha relatado la votación ficticia que organizó el pueblo barcelonés de Sant Marti Sesgueioles con una "urna de cartón del 9N" con "siete u ocho papeletas" y unos votantes simulados con DNI falsos para engañarles.

LA ANÉCDOTA: Ha ocurrido durante el interrogatorio del letrado Jordi Pina a un agente que intervino el 1-O. "No riña al testigo. Él está intentando dar su versión", le ha dicho el presidente del tribunal, Manuel Marchena, cuando Pina le preguntaba si los congregados intentaron superar el cordón policial.

"Le pido disculpas, voy a bajar el tono. Disculpe", ha señalado el letrado.

Poco después y tras otra intervención de Marchena para que el testigo contestase concretamente a la pregunta, Pina ha vuelto a la carga al preguntar si la gente concentrada "iba provista de armamento". Pero esta vez ha advertido a Marchena de que su pregunta acababa ahí: "Y lo dejo aquí no se asuste".

AGENDA: El juicio prosigue el próximo lunes con las declaraciones de dos tenientes que se encontraban presentes el 20-S en el registro de la Conselleria de Economía, uno de ellos el que mantuvo numerosas conversaciones con Jordi Sànchez.