La isla de Giudecca albergará el primer barrio de arte permanente de Venecia

Londres, 21 mar (EFE).- La isla de Giudecca aspira a convertirse en un centro de talento artístico emergente y vanguardista con el lanzamiento en mayo del primer distrito de arte permanente de Venecia, el Giudecca District Art (GAD), durante la 58ª Exposición Internacional de Arte Bienal.

Los precursores del GAD, Pier Paolo Scelsi y Valentina Gioia-Levy, junto a la artista que encabezará la inauguración del barrio en Venecia, Aleksandra Karpowicz, presentaron en Londres esta iniciativa cultural que creará y unirá los espacios de arte contemporáneo existentes en la antigua isla industrial de Giudecca, situada junto a la isla de San Giorgio Maggiore, frente a la plaza de San Marco.

La transformación de esta zona en un distrito de arte permanente tiene por objetivo "situar a Venecia como un punto de encuentro artístico más allá de los días que dura la Bienal y ofrecer un espacio para que los artistas independientes puedan exponer su trabajo", apuntó Gioia-Levy en declaraciones a Efe.

Destacó la pretensión de GAD por "reconectar con la historia de Venecia" y convertirse en una ciudad "que acoge la multiculturalidad por su situación geográfica entre Occidente y Oriente".

Scelsi y Gioia-Levy escogieron el documental "Body as home" (El cuerpo como hogar) de quince minutos de Karpowicz, como la pieza central del lanzamiento de GAD porque refleja los valores que querían proyectar con este nuevo distrito cultural.

"La videoinstalación encaja con el lema de la iniciativa, que es "Take care of your garden" (Cuida de tu jardín) en el sentido de cultivar el humanismo, y además añade una reflexión sobre la necesidad de ser tolerante en el contexto actual para enfrentar el racismo, la violencia y el machismo", explicó Gioia-Levy.

El trabajo de la artista polaca e integrante del grupo October! Collective, surgió hace aproximadamente un año y constituye el proyecto más íntimo de la artista.

Aunque en sus anteriores exposiciones fotográficas y performances Karpowicz dejaba entrever una parte de ella, ha sido con el formato del vídeo de "El cuerpo como hogar" cuando la artista se ha convertido realmente en protagonista por primera vez y se ha expuesto a sí misma tanto mental como físicamente.

"Es un viaje muy personal que comenzó después de una época muy turbulenta de mi vida y que trata de la búsqueda del significado de hogar como un intento de redescubrirme a mí misma después de haber estado perdida", contó Karpowicz.

El audiovisual presentado en tres pantallas ha sido rodado en cuatro ciudades importantes para la artista (Nueva York, Londres, Ciudad del Cabo y Varsovia), y cada una de ellas cuenta con tres personajes principales: un local, un viajero y la propia artista como hilo conductor del viaje.

El documental explora el concepto de hogar con respecto a la ubicación geográfica y centra la atención en cómo las identidades de las personas están formadas en función de lo que entienden por sentido de pertenencia.

"¿Cuál es mi hogar? ¿El país en el que he nacido? ¿La ciudad donde vivo?", reflexionaba Karpowicz, pero ninguna de sus conclusiones le convencía como la correcta, apuntó.

Para ella, la verdadera respuesta estaba en su cuerpo como un recipiente en el que descansa su energía y a través del cual conecta consigo misma pues, según cree, "los cuerpos no nos definen, simplemente son una forma física, nosotros somos algo más que está en el interior de ellos".

Su obra busca abordar la relación que existe entre el físico humano, la sexualidad y la identidad e insta a los espectadores a aceptarse y sentirse "como en casa" en sus propios cuerpos.

"Mi misión como artista es aportar algo positivo al mundo y fomentar el empoderamiento de la gente y la autoestima porque muchas veces nos olvidamos de que, para dar amor al resto, primero tenemos que tenerlo hacia nosotros mismos", argumentó.

Desde "Vamos a hablar de sexo" (2018), "El cuerpo subconsciente" (2018), "Definición de sexo" (2017) y ahora con "El cuerpo como hogar", la fotógrafa ha explorado el movimiento, la figura humana y la desnudez, en un intento de ir a la esencia humana y desvincular a los cuerpos de cualquier estereotipo cultural o social.

Junto al lanzamiento de "El cuerpo como hogar" durante la Bienal de Venecia 2019 se expondrán otros trabajos como "Te Veo, Me Veo" de la artista Lidia Lèon; la colaboración de seis autores italianos "Tu vs Everybody"; "We are Humanity" de Lilli Muller y Randi Matushevitz o "No hay titanes" de los artistas Waseem Marzouki, Gip Depio, Randi Matushevitz y Tanner Goldbeck.