Hija de Kirchner sufre trastorno de estrés postraumático según clínica cubana

Buenos Aires, 21 mar (EFE).- Florencia Kirchner, hija de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), sufre un "trastorno de estrés postraumático", según un informe de la clínica cubana que la está tratando, difundido este jueves por la exmandataria a través de Twitter.

"En una hora parto desde La Habana hacia Buenos Aires. La foto que ves es la del CIMEQ, el centro de referencia de salud en Cuba, en el que Florencia continúa con sus análisis y su tratamiento ambulatorio", escribió la actual senadora en la red social, justo una semana después de viajar al país caribeño para ver a su hija.

El pasado 14 de marzo, Fernández explicó que Florencia estaba siendo tratada en La Habana por los "problemas de salud" provocados por la "persecución feroz" a la que la somete la Justicia, que la acusa a ambas de corrupción.

Según relató, la joven, de 28 años, viajó en febrero a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero luego del vuelo, "su estado de salud se había deteriorado sensiblemente" y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión.

Con fecha 19 de marzo, el informe que la senadora difunde en internet muestra como "diagnóstico principal" trastorno de estrés postraumático.

También da cuenta de otras dolencias secundarias: síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada.

"La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapéutico diario. Por todo lo anterior no se recomienda viajar", concluye el texto.

Fernández añade que este viernes presentará en los tribunales de Buenos Aires el resumen de la historia clínica de su hija, donde se detalla su diagnóstico.

"Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente", subrayó la viuda de Kirchner, fallecido en 2010.

"Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud... No sé... La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón", agregó.

En el hilo de la persecución judicial que asegura sufren ella y su familia, destacó que "sabiendo cómo funciona el tándem Partido judicial-Medios de comunicación", nada más presente el certificado "sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva".

"Así está hoy la Argentina", concluyó.

Durante su estancia en Cuba, la ex jefa de Estado, que mantiene desde hace años una buena relación con el régimen cubano, mantuvo reuniones con el expresidente Raúl Castro -actual líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y con el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, en el cargo desde abril del año pasado en reemplazo de Castro.

Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano Máximo y su madre, entre otros, en dos causas -ambas elevadas ya a juicio aunque sin fecha de comienzo- por presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.

En 2016, la Justicia embargó los 4,66 millones de dólares que contenían unas cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (casi 1.300 dólares actuales) de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.