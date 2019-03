Expertos creen que otro voto contra el "brexit" llevará a unas elecciones

Londres, 21 mar (EFE).- Una tercera votación fallida en el Parlamento británico del acuerdo del "brexit" al que llegó la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea desencadenaría unas elecciones generales en el Reino Unido, según numerosos expertos.

Investigadores de diversas universidades británicas llegaron a esta conclusión en una comparecencia organizada hoy por la plataforma "The UK in a Changing Europe", donde hicieron sus cábalas sobre el futuro del Reino Unido a ocho días de la fecha oficial del "brexit", el 29 de marzo.

May ha solicitado un aplazamiento de tres meses para que se formalice el divorcio, una petición que se debatirá desde hoy en el Consejo Europeo, ya que la prórroga debe contar con la aceptación unánime de los demás 27 países comunitarios.

Bruselas condiciona su sí al aplazamiento de la ruptura a que la Cámara de los Comunes ratifique el tratado de salida que May pactó el pasado noviembre.

El experto en Política del Reino Unido y de la UE en el King College London Anand Menon vaticinó que si el pacto sufre otra derrota por "un margen grande", como en las anteriores ocasiones, la convocatoria de unos comicios generales es el escenario más probable para superar la crisis.

"Si se pierde por menos de diez votos, quizás no, pero en caso de perderse por más de diez, la sensación que puede quedar es que el acuerdo está muerto y estaremos en un territorio probable para unas elecciones generales", insistió el profesor.

El camino "más fácil", aunque no sabe si es "el correcto", según Menon, es que "milagrosamente" se consiga la extensión del "brexit", se apruebe el pacto y se abandone la UE antes de finales de mayo, con lo que se evitaría participar en las elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de ese mes.

El acuerdo de May con Bruselas ha sido rechazado ya en dos ocasiones por la Cámara de los Comunes. La primera vez el pasado 15 de enero, por una diferencia de 230 votos, y la más reciente, el 12 de marzo, por un margen de 149.

Menon señaló que la UE no quiere que se la vea como "responsable" de que no haya un pacto consensuado, "especialmente antes de las elecciones al Parlamento", y también quiere evitar las consecuencias negativas que esta situación podría generar en todo los países del marco comunitario.

El profesor de Política Europea de la Universidad de Essex Steve Peers apuntó que una extensión de la fecha de abandono hasta el 30 de junio generaría un escenario "incierto", porque no tendría sentido que los británicos participaran en las elecciones europeas, al manifestar el Reino Unido que no desea formar parte del bloque hace ya tres años.

Peers aclaró que si el aplazamiento va más allá del 23 de mayo, los británicos no podrán quedar fuera de este proceso electoral, "aunque haya gente -matizó- que crea que se puede hacer una excepción".

La doctora en Política Europea de la London School of Economics Sara Hobolt lamentó las consecuencias que este proceso ha tenido en la sociedad británica, un pueblo que se encuentra "dividido" y "sin una opinión clara".

Según Hobolt, existe una tendencia entre la población del Reino Unido cada vez mayor de pensar que el "brexit" "fue un error" y que la manera en la que el Gobierno lo ha llevado a cabo "no ha sido la correcta".

La primera ministra instó este miércoles al Parlamento a que tome una decisión "final" sobre si la salida se debe producir con un acuerdo, sin él o si el Reino Unido debe permanecer en la Unión Europea, revocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

May tenía previsto someter por tercera vez a votación su pacto del "brexit" antes de la cumbre europea, pero el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, advirtió de que los diputados no pueden votar una misma propuesta si no tiene modificaciones sustanciales.

En el caso de que Westminster no se pronuncie a favor del texto, el país se verá abocado a una ruptura brusca, un escenario que no desea ninguna de las partes y que también han rechazado ya los parlamentarios británicos.