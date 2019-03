La desoladora instantánea de las mujeres con discapacidad en el trabajo

Madrid, 21 mar (EFE).- El 65 por ciento de las mujeres con discapacidad son inactivas laboralmente, es decir, no buscan empleo, ni participan en ningún proceso de formación, ni cobran desempleo, pero muchas de ellas se dedican a cuidar familiares y realizan un trabajo no retribuido, ni reconocido porque no cotiza.

Las mujeres con discapacidad presentan una "desoladora instantánea" porque sufren una doble brecha de desigualdad, tanto si las comparamos con los hombres con discapacidad como con las mujeres en general, según ha reconocido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la inauguración de la Conferencia Sectorial "La mujer con discapacidad ante el empleo", de CERMI Mujeres.

"La situación de desempleo que sufren las mujeres se agrava más si tenemos en cuenta el porcentaje de mujeres con discapacidad demandantes de empleo de larga duración, con una diferencia de siete puntos porcentuales en relación con los hombres con discapacidad", ha señalado Valerio, quien ha destacado también el alto porcentaje de temporalidad de los contratos de las que trabajan.

"Esa temporalidad conduce a situaciones de pobreza; el 15,7 % de las mujeres con discapacidad se encuentran en situación de pobreza extrema y el riesgo de pobreza afecta al 32,7 por ciento de las mujeres con discapacidad", ha añadido.

Esas situaciones acarrean otras, como la escasa participación de las mujeres con discapacidad en la sociedad (30 puntos de diferencia en el acceso a las actividades de ocio y tiempo libre) y se agrava su exclusión otras condiciones sociales o personales, como vivir en entorno rural.

Valerio también ha destacado que "el 72 % de las mujeres que adquieren una discapacidad sobrevenida es por accidentes domésticos". "El porcentaje de las mujeres que asumen cuidados informales es del 65,3 % para cuidados de más de 20 horas y del 59 % de al menos una vez a la semana", ha concretado.

"Muchas de estas mujeres a su vez tienen algún tipo de discapacidad y se encargan de cuidar a personas que están en peor situación que ellas", ha aseverado.

En este foro, José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, patrono de la Fundación CERMI Mujeres y presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, también ha denunciado "las discriminaciones más profundas y acusadas de las mujeres con discapacidad" y el "dato angustioso" de que al menso el 50 por ciento de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de acoso sexual.

Ha reclamado a la ministra un acuerdo del Consejo del Ministros para que se ejecute en la ley de Contratación Pública que en los pliegos de condiciones se incorporen clausulas sociales y se favorezca la contratación de personas vulnerables, como víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

"Si logramos que las empresas que concursan a la administración se conviertan en referentes de compromiso social y de una responsabilidad social efectiva, habremos dado un cambio en este país" en favor de los colectivos que sufren mayor vulnerabilidad.

La vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha apelado a los partidos políticos a que incluyan en sus programas electorales medidas para superar estas situaciones de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.