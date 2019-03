Deschamps ve a Zidane como seleccionador "algún día"

París, 21 mar (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que el actual técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se sentará "algún día" en su puesto.

"Algún día tendrá un papel que jugar y ocupará este puesto. No sé cuando. Podría haber sido antes, puede ser después. No lo sé. Pero me parece lógico para él, como quizá lo fue para mí. Lo hará. Pero no creo que sea su problema actual. Tampoco el mío", señaló Deschamps en una entrevista que publica este jueves "L'Équipe".

El técnico, campeón del mundo, aseguró que tratará de abandonar el puesto "lo más tarde posible".

Deschamps reiteró su confianza en sus dos defensas centrales, el madridista Raphael Varane y el barcelonista Samuel Umtiti, aunque no pasan su mejor momento.

"Sé de lo que son capaces. Puede que de forma puntual haya momentos peores, no pueden estar ocho meses en el máximo nivel (...) Pero son jugadores esenciales, acostumbrados a la alta competición", aseguró.

En el caso de Varane, aseguró que "aunque se haga preguntas (sobre su futuro) no le impiden estar bien en el campo con el Madrid".

En cuanto al barcelonista, aseguró que "necesita encadenar partidos" tras la larga lesión que sufrió, pero Deschamps indicó que no se planteó convocar a su compañero Clément Langlet pese a que "cada día tiene más confianza de su entrenador" en el Barcelona, Ernesto Valverde.

Deschamps se refirió también a Thomas Lemar, del que dijo que en el Atlético de Madrid "se le piden cosas diferentes" a las que hacía en el Mónaco, como "un trabajo defensivo más importante (...) un registro en el que no es el mejor que tiene".