Deportivo dispuesto a enderezar rumbo ante un Almería convencido de su fuerza

La Coruña/Almería, 21 mar (EFE).- El RC Deportivo retoma este viernes LaLiga 1/2/3 obligado a reconducir el rumbo ante la UD Almería, que está a ocho puntos de los coruñeses y a cuatro a la promoción de ascenso, unas plazas a las que, inicialmente, no aspiraba, pero que ahora tiene a tiro a falta de doce partidos para la conclusión del campeonato.

Los coruñeses aprovecharon la semana sin fútbol por el encuentro suspendido con el Reus para limpiar la cabeza después de haber llegado a ese paréntesis con la primera derrota de la temporada como local, ante la UD Las Palmas (0-1).

Ese traspié incrementó las dudas sobre el equipo coruñés, que tiene como objetivo el ascenso y que se alejó de esas dos primeras posiciones por sus últimos resultados, si bien los tres puntos de la cita con el Reus y el pinchazo del Granada, precisamente ante el Almería (0-0), han mejorado su situación sin pisar el césped.

Los deportivistas, que juegan a la misma hora que el líder, tienen la oportunidad de meter presión a los otros dos equipos que le preceden, el Granada y el Albacete, de los que le separan cinco y un punto, respectivamente.

El equipo de Natxo González no piensa en sus rivales ni en la clasificación después de haber fallado ante el Alcorcón (2-2) y Las Palmas (0-1) en un mes que veían propicio para pisar el acelerador y en el que pusieron el pie en el pedal de freno.

Los blanquiazules solo han ganado uno de sus seis últimos encuentros (sin contar el del Reus), con tres puntos de doce posibles en los cuatro más recientes, y en Riazor clavan esa misma serie, con solo una victoria en 2019 (2-0 ante el Albacete) y cuatro tropiezos consecutivos.

El técnico no podrá contar con uno de los más destacados en los últimos encuentros, el centrocampista Edu Expósito, que tendrá que cumplir dos partidos de sanción por su expulsión ante la UD Las Palmas, y tampoco con Diego Caballo, que vio la quinta amarilla en ese choque.

Además, por lesión no están disponibles Michael Krohn-Dehli y Carlos Fernández y esta semana los doctores han estado atentos a la evolución del hispano-argentino Matías Nahuel y Quique González.

Habrá cambios obligados en el once, con el regreso seguro de Saúl García a la titularidad y la posibilidad de que el colombiano Didier Moreno se sitúe por primera vez en su puesto natural, el doble pivote, en detrimento de Pedro Mosquera, o de que incluso pueda debutar el portugués Vítor Silva.

Además, David Simón (por Eneko Bóveda), Borja Valle (por Matías Nahuel), el argentino Fede Cartabia (por Edu Expósito) y el venezolano Christian Santos (por Quique González) tienen opciones de formar parte del once.

Por su parte, la UD Almería intentará prolongar en Riazor sus buenas sensaciones lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde ha perdido sólo uno de los últimos ocho partidos, aunque fue el último ante el Sporting de Gijón disputado en El Molinón.

El entrenador almeriense, Fran Fernández aseguró en rueda de prensa que espera que su equipo no salga como en Gijón "a verlas un poco venir", y sí por el contrario, "convencido de que puede ganar el partido", para lo que pretende que los suyos sean "valientes y salir desde el minuto cero a buscar la portería rival".

Los almerienses, tras mostrarse muy sólidos en defensa en el partido del pasado domingo frente al Granada, tratarán de llevar a cabo un comportamiento similar ante el conjunto deportivista para asegurar su primer objetivo, la permanencia, y empezar a mirar hacia otras metas más ambiciosas.

Fran Fernández no podrá contar con Juan Ibiza, por unas molestias de las que no se ha recuperado pese a no haber jugado ante el Granada por sanción; ni con Ermedin Demirovic, concentrado con la selección sub-21 de Bosnia y Herzegovina que juega el martes frente a Moldavia.

Así, la única duda está en si repetirá con Juanjo Narváez en la banda izquierda o si volverá a jugar Luis Rioja, y arriba volverá a aparecer Álvaro Giménez, que fue suplente ante el Granada.

Será un partido especial para Juan Carlos Real, que se hizo futbolista en Riazor, donde jugó desde los 12 hasta los 24 años y será la primera vez que se enfrente al Deportivo en su estadio con otra camiseta.

-- Alineaciones probables:

Deportivo: Dani Giménez; David Simón, Pablo Marí, Domingos Duarte, Saúl García; Didier Moreno, Vicente Gómez; Fede Cartabia, Pedro Sánchez, Borja Valle; y Christian Santos o Quique González.

UD Almería: René; Romera, Owona, Saveljich, Iván Martos; Eteki, César de la Hoz; Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja, y Álvaro Giménez.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité tinerfeño).

Campo: Estadio Abanca-Riazor. Hora: 21.00.