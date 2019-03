"Abortar es una señal de que todo el sistema de salud falla", según la UNFPA

Buenos Aires, 20 mar (EFE).- El aborto y los embarazos adolescentes son la evidencia de que el sistema de salud sexual y reproductivo "fallan", declaró a Efe la directora del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Natalia Kanem.

"El hecho de abortar es señal de que todo el sistema de salud falla. Significa que no tenemos anticonceptivos disponibles, que la chica no tiene conocimiento sobre su sexualidad y, al no estar preparada para un bebé, el aborto es su ultimo recurso", expuso Kanem en el marco de la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre cooperación Sur-Sur (PABA + 40).

El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las niñas, está principalmente enfocado a la protección de las adolescentes.

"Si las mujeres reciben educación, la familia estará educada, la comunidad y el mundo cambiarán su curso para mejor" y es por eso que "las adolescentes son realmente la clave para el progreso y el desarrollo de los países", asintió Kanem.

En la penúltima Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD), en el Cairo, 179 países miembros de las Naciones Unidas firmaron un plan de acción que reconocía la salud reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como la ruta hacia el desarrollo sostenible.

"Desde entonces hemos progresado, pero donde estamos fallando es muy evidente: en el índice de embarazos adolescente" y "muchos de estos casos no son una elección", sentenció Kanem, que espera que en el próximo encuentro de la ICPD en Nairobi en noviembre gobiernos, sociedad civil, investigadores, académicos y jóvenes construyan "un camino" para los próximos 25 años.

Todos los días, 20 000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en desarrollo, lo que equivale a 7,3 millones de partos cada año.

La representante de la UNFPA afirmó que la tasa de embarazos en Latinoamérica y el Caribe es "muy alta" y destaca junto a la de África.

La tasa mundial de embarazo adolescente es de 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que la misma tasa en América Latina y el Caribe es la segunda más alta del mudo - la primera se registra en África subsahariana- con 66.5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años, según un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2018.

El sistema de salud tiene que garantizar que las adolescentes tengan conocimiento sobre sus derechos, añadió, para que sepan decir "no", reconozcan situaciones de abuso y las hagan saber en su entorno sin sentirse "estigmatizadas".

Asimismo, los organismos de seguridad y justicia deben garantizar "una respuesta" cuando los derechos de las mujeres se ven vulnerados.

Para 2030 el UNFPA, no solo se propone poner fin a los embarazos no planeados en los 150 países en los que opera, sino también a las muertes evitables por embarazo, a la violencia de género y al matrimonio infantil, según su plan Estratégico 2018-2021.

"En cualquier situación de crisis", ya sea humanitaria, por conflicto o desastre natural, "es más probable que la mujer sea sujeto de cosas horribles", afirmó.

Es por eso que la misión de todos los actores es prevenir, aseveró.

"Prevenir es siempre mejor que tratar de curar algo después de que ya ha pasado y nos queremos asegurar de que le ponemos freno a esto", expuso Kanem tras hablar sobre el "Plan de prevención y respuesta a la violencia de género en situaciones de emergencia" que la UNFPA están llevando a cabo en Venezuela, entre otros países.

La organización ha brindado atención en salud sexual y reproductiva y protección frente a la violencia a más de 5.500 mujeres venezolanas desde principios de año, de las cuales 1.500 de estas acciones fueron atenciones en salud reproductiva.