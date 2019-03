Un Zelda indie, Cuphead y Katana Zero, lo nuevo para Nintendo Switch

Madrid, 20 mar (EFE).- "Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda", de corte indie, es uno de las títulos más destacados de los nuevos juegos para Nintendo Switch anunciados este miércoles por la compañía japonesa.

Es un juego de aventura y acción rítmico creado por Brace Yourself Games en el que los jugadores pueden disfrutar de la forma de jugar de "Crypt of the NecroDancer" en el entorno de la saga "The Legend of Zelda", según anunció Nintendo en un comunicado.

Este juego será lanzado esta primavera en Europa, en una fecha aún no fijada, mientras que otras dos novedades, "Cuphead", de Studio MHDR, y "Katana ZERO", de Devolver Digital, estarán disponibles en precompra en la tienda virtual de la compañía a partir del 18 de abril.

Desde hoy mismo se pueden adquirir "Blaster Master Zero 2" y "Nuclear Throne", en abril llegará "Super Crate Box", en mayo, "Darkwood", y en junio "My Friend Pedro".

Hasta el verano habrá que esperar para conseguir "Bloodroots", "Creature in the Well", "Neo Cab", "Pine", "RAD", "Stranger Things 3: The Game" -que se lanzará el 4 de julio coincidiendo con el estreno de la tercera temporada de la serie- y "Swimsanity!".

Y hasta el otoño no se lanzará "Overland", mientras que saldrán a lo largo del año, pero sin fecha, "The Red Lantern" y "Vlambeer Arcade with ULTRABUGS".