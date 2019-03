Tagliafico: "Es muy lindo que se hable de mí, pero me enfoco en el presente"

Madrid, 20 mar (EFE).- El lateral izquierdo argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico, asegura que no le perturba que le vinculen a Barcelona o Atlético de Madrid en el futuro, porque vive el presente, sin más objetivo, ahora, que ganar el viernes a Venezuela.

Tagliafico es uno de los nombres del momento. Capitán de la selección argentina hasta el regreso de Leo Messi a la Albiceleste y titular indiscutible en el Ajax que ha asombrado a Europa, el lateral forma parte del selecto grupo de jugadores que comienzan a entrar en la agenda de clubes poderosos.

Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal...el grupo de posibles pretendientes crece para un jugador que, con 19 años, llegó como un desconocido al Murcia, para jugar en la segunda división, y siete después puede regresar al fútbol español convertido en una estrella, aunque según confiesa a Efe, no quiere más que centrarse en lo inmediato.

"Hoy en día no me gusta estar adelantando cosas, si me voy a un lado o me voy al otro, porque eso te desvía del camino hacia lo que uno quiere que es disfrutar, siempre fue así. Hoy en día lo mejor es disfrutar de la vida, del fútbol. Somos privilegiados, al jugar al fútbol, nuestro trabajo es algo que nos fascina y tenemos que disfrutar. Yo estoy disfrutando del presente con la selección, con el club y no puedo pensar en lo que viene, porque si no estaría faltándole el respeto a mi club", resalta a Efe.

"Es muy lindo que se hable de mí, porque eso significa que se están haciendo bien las cosas, pero yo solo me enfoco en el presente, en ganarle el viernes a Venezuela y nada más", añade.

Y el presente le sonríe a Tagliafico, sobre todo después de que el Ajax diese la gran sorpresa de los octavos de final de la Liga de Campeones y eliminase al campeón, el Real Madrid.

Tagliafico destaca de aquella eliminatoria el convencimiento que tuvo en todo momento el conjunto holandés.

"Después del partido de ida, veía al equipo con ese deseo de lograrlo, porque se habían hecho bien las cosas. Por la filosofía que tiene el club, uno sabe a lo que juega, sabe que va a entrar en la cancha sabiendo lo que tiene que hacer y cómo va a jugar el equipo. A veces puede salir mejor o peor, pero teníamos las ideas claras. Con esas armas, con esa fuerza interior que tiene el equipo, se podía lograr", añade.

El defensa admite, no obstante, que tuvieron la dosis de suerte necesaria, porque si hubiese entrado el remate de cabeza Raphael Varane al larguero, en los primeros minutos, la eliminatoria hubiese sido distinta.

"Si una de las primeras opciones que tuvo el Real Madrid hubiese sido gol, hubiesen cambiado las cosas, pero eso nos dio más fuerza para, en las primeras dos que tuvimos, poder concretar y creo que se dio todo como lo pensamos. Fue el partido perfecto para nosotros, que no lo fue en la ida, cuando nos faltó un poco más de eficacia, pero la llave terminó siendo muy justa y nos clasificamos muy bien".

Para Tagliafico, la clave está en la filosofía 'ajacied', en un estilo de juego que pervive desde Johan Cruyff.

"Al tener una idea de juego muy plasmada, muy identificada, uno juega tranquilo, sabe que tiene que hacer lo que entrena todos los días. Después, en el fútbol a veces un error o no estar ciento por ciento enfocado en una jugada termina cambiando el resultado, pero en ese momento nos tocó el partido perfecto".

En cuartos, le aguarda el Juventus de Cristiano Ronaldo al que retó con una publicación muy celebrada en una red social, enfrentando su imagen a la del portugués.

"La misma ilusión que tuvimos contra el Real Madrid, la vamos a tener contra el Juventus", indica y da la clave para frenar a la estrella juventina.

"A Ronaldo hay que pararlo como equipo. A jugadores de esa calidad hay que enfrentarlos con nuestras armas, sacándole el balón, teniendo la posesión, tratando de llevar las riendas del partido. No va a ser para nada fácil, pero son 180 minutos. Uno tiene que armar estratégicamente muy bien esos partidos", agrega.

Tras eliminar al Real Madrid, además, surgieron las comparaciones con la joven generación del Ajax que conquistó la Copa de Europa en 1995.

"Cuando llegué al Ajax, ya me gustaba de antes la filosofía de Johan Cruyff y su estilo de juego. Se habla del 95 y sus grandes figuras. Hoy en día, nosotros estamos muy bien pero no podemos hacer comparaciones. Tenemos que seguir disfrutando de estos momentos, del presente que vivimos. Estamos en las tres competiciones, que no es para nada fácil, porque también tenemos un plantel corto y eso genera cansancio y no es fácil".

"No podemos pensar si podemos hacer lo del Ajax del 95. Tenemos que disfrutar del momento, de que con esta banda de chicos que son muy jóvenes estamos haciendo una gran Champions en un fútbol moderno en el que hoy en día el dinero lo hace prácticamente todo. Eso es lo que destaco del club, que con jóvenes y con una idea de juego, se pueden hacer grandes cosas, como ganarle al Real Madrid", recalca.