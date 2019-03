Sanidad pondrá en marcha un plan para prevenir la escasez de medicamentos

Madrid, 20 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha un plan específico para prevenir los problemas de suministro y de desabastecimiento de algunos medicamentos, como ha admitido que ocurre ahora la titular de este departamento, María Luisa Carcedo, quien contará con la colaboración de las autonomías.

Carcedo lo ha anunciado antes de reunirse este miércoles con los consejeros autonómicos de Sanidad, quienes les está presentando un primer borrador sobre un nuevo modelo de Atención de Primaria.

En concreto, según ha dicho la ministra, el próximo viernes se reunirá con las comunidades autónomas para proponerles elaborar un plan de prevención para la escasez de medicamentos.

Un plan para que en caso de que se produzca problemas de suministro se puede realizar una "identificación temprana" de qué medicamentos faltan y dónde para actuar con rapidez desde la Administración

Y ahí se tendrán que utilizar "todas las vías", porque, según los datos de los que dispone Carcedo, "la mitad de los casos de problemas se producen por falta de fabricación".

"Un laboratorio que se compromete a proporcionar tal medicamento no debe, de repente, decir que no puede fabricar más o que no quiere o lo que sea", ha advertido.

"Utilizaremos las capacidades que como Administración tenemos", ha continuado.

No obstante, la ministra ha querido ser claro sobre este asunto, como también lo hizo ayer en declaraciones a Efe la directora general de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas.

La ministra ha querido tranquilizar a la población para "evitar alarmismos". Ha admitido que algunos medicamentos escasean en las farmacias y que existe desabastecimiento en algunos productos, pero ha asegurado que la falta de medicamentos de una marca específica de un producto activo afecta a menos del 1,5 % de las marcas disponibles en el mercado.