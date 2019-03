Pentágono investiga posible favoritismo del secretario de Defensa con Boeing

Washington, 20 mar (EFECOM).- El Pentágono ha decidido abrir una investigación interna para aclarar si el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprovechó su cargo para favorecer a la aeronáutica Boeing, empresa para la que trabajó durante cerca de treinta años, informaron hoy fuentes oficiales.

"La Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa ha decidido investigar las quejas recibidas recientemente sobre la posibilidad de que el secretario interino Patrick Shanahan tomara decisiones para favorecer a su antiguo empleador, Boeing", confirmó a Efe Dwrena Allen, portavoz de este órgano de control independiente.

Asimismo, la oficina recabará información para esclarecer si el jefe del Pentágono menospreció a los competidores del gigante aeronáutico, lo que supondría una "violación de las reglas éticas" del Departamento, agregó Allen.

Según la portavoz, la Oficina del Inspector General ya ha notificado a Shanahan sobre la apertura de la investigación.

Esta pesquisa se produce después de que la semana pasada la organización no gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que supervisa las acciones del Gobierno, acusara a Shanahan de beneficiarse económicamente por un valor de 18 millones de dólares de Boeing.