El Pentágono examina posible favoritismo del secretario de Defensa con Boeing

Washington, 20 mar (EFE).- El Pentágono ha decidido abrir una investigación interna para aclarar si el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprovechó su cargo para favorecer a la aeronáutica Boeing, empresa para la que trabajó durante cerca de treinta años, informaron hoy fuentes oficiales.

"La Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa ha decidido investigar las quejas recibidas recientemente sobre la posibilidad de que el secretario interino Patrick Shanahan tomara decisiones para favorecer a su antiguo empleador, Boeing", confirmó a Efe Dwrena Allen, portavoz de este órgano de control independiente.

Asimismo, la oficina recabará información para esclarecer si el jefe del Pentágono menospreció a los competidores del gigante aeronáutico, lo que supondría una "violación de las reglas éticas" del Departamento, agregó Allen.

Según la portavoz, la Oficina del Inspector General ya ha notificado a Shanahan sobre la apertura de la investigación.

Esta pesquisa se produce después de que la semana pasada la organización no gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que supervisa las acciones del Gobierno, acusara a Shanahan de beneficiarse económicamente por un valor de 18 millones de dólares de Boeing.

De acuerdo con CREW, el funcionario obtuvo de Boeing el año pasado cerca de 300.000 dólares que se le adeudaban de su finiquito, más de 2 millones de dólares en bonificaciones y más de 3 millones procedentes del reparto de dividendos de las acciones que tiene en propiedad, cuyo valor ronda los 14 millones de dólares.

Según los datos que maneja CREW, durante los apenas dos meses que Shanahan lleva en el cargo, Defensa ha otorgado a Boeing contratos por valor de cerca de 3.131 millones de dólares.

Shanahan, de 56 años, trabajó durante más de tres décadas para la compañía aeronáutica antes de convertirse en el número dos del Pentágono en julio de 2017, puesto que le sirvió para ser nombrado secretario interino de la cartera de Defensa cuando el pasado mes de diciembre presentó la dimisión su predecesor, James Mattis.