CCD, un oscuro grupo ligado al asalto de la embajada norcoreana en Madrid

Seúl, 20 mar (EFE).- Se dio a conocer en marzo de 2017 con el nombre Cheollima Civil Defense (CCD). Este misterioso grupo opositor, cuya procedencia ni siquiera está clara, ha sido vinculado ahora con el reciente y espectacular asalto a la embajada norcoreana en Madrid.

En su web, este colectivo dice ser un frente opuesto al régimen de los Kim (el primero de este tipo del que se tiene constancia) dedicado a ayudar a gente a desertar de Corea del Norte, algo que los norcoreanos rara vez hacen sin ayuda y que puede costarles la cárcel, torturas e incluso la vida.

A través de los escasos 22 mensajes publicados en dos años, CCD dice estar dispuesto a aceptar "apoyo financiero" en bitcoin e incluso ha anunciado la creación de un "Gobierno provisional" en el exilio y ha puesto a la venta 200.000 visados electrónicos para visitar el norte de la península coreana "una vez sea liberado".

Después de que el diario digital El Confidencial, citando fuentes de la investigación, informara de la posibilidad de que la inteligencia estadounidense tuviera relación con el asalto, el rotativo The Washington Post afirmó el fin de semana que este grupo es el responsable, según "gente con conocimiento de la planificación y ejecución del ataque".

Al día siguiente, CCD subió un post dirigido a los medios en el que no se hacía mención al suceso de Madrid pero en el que se pedía que las identidades de sus miembros permanezcan ocultas para evitar convertirlos en objetivo de Pionyang.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl ha dicho a Efe no tener "nada que confirmar" con respecto a estas informaciones y ante la posibilidad de que los asaltantes, que retuvieron y golpearon al personal en la embajada durante horas y se llevaron equipos informáticos y teléfonos, tengan pasaporte surcoreano.

A los desertores norcoreanos -la web de CCD da a entender que sus integrantes lo son- que llegan al Sur se les concede la nacionalidad surcoreana una vez superan una investigación y programa de adaptación de tres meses gestionados por el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS).

El grupo, que ahora se hace llamar Free Joseon, es decir "Joseon libre", en referencia al nombre de la Corea unificada hasta 1945, ha cuajado sus mensajes en coreano de términos que se emplean comúnmente en el Norte y raramente en el Sur como "dongji" ("camarada") o "jeogug" ("patria").

Sin embargo, una observación más detenida desvela que el coreano utilizado "es incorrecto en muchos casos", según cuenta a Efe un experto versado en dialectos del Norte y Sur de la península que pide no ser identificado.

"Mientras que los mensajes en inglés son perfectos, varias frases en coreano, especialmente las que son más largas y enrevesadas o con ideas más abstractas, no parecen escritas por coreanos. En otras palabras, parecen haber usado un diccionario para traducir del inglés al coreano", explica.

Su suposición, dice, es que la web "da la impresión de haber sido elaborada para medios extranjeros" y que, atendiendo al nivel de coreano "algunos de los miembros del grupo serían hablantes del idioma pero no con un nivel nativo. Por ejemplo, podrían ser estadounidenses de ascendencia coreana".

"A mi también me parece que lo que pone en esa web no lo ha escrito un coreano", explica a su vez Do Hee-yeun, un activista con una larga trayectoria asistiendo a norcoreanos que llegan al Sur, que tiene contactos en el Norte y que en su día tuvo relación con una importante figura vinculada al régimen, Yi Han-yong.

Yi, asesinado (posiblemente por el régimen) en 1997 tras desertar al Sur, era el primo de -y la persona con la que se crió- Kim Jong-nam, el medio hermano del actual líder norcoreano, Kim Jong-un, que hace dos años también fue asesinado en Malasia.

Uno de los hijos de Kim Jong-nam, Kim Han-sol, fue de hecho el protagonista de la primera publicación que CCD hizo en Internet en marzo de 2017, donde apareció en un vídeo anunciando que él, su hermana y su madre habían sido llevados a "un lugar seguro" tras la muerte de su padre.

Do está convencido de que el grupo "está relacionado con el rescate de la familia de Kim Jong-nam", pero a su vez opina que pese a "tener vínculos con desertores norcoreanos, éstos no forman su verdadero núcleo".

Su deducción: que los desertores serían una tapadera en una operación que tendría detrás a servicios de inteligencia de peso y cuyo objetivo sería "enviar una advertencia a Kim Jong-un".

Pero esto, recuerda, es solo una conjetura, una más de las muchas que estos días circulan en torno a este oscuro grupo que ahora se hace llamar Free Joseon.