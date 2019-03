Más orejas y toros bravos que toreo de calidad en una feria accidentada

Valencia 20 mar (EFE).- La feria taurina de Fallas de 2019 se cerró con un abultado balance de diecinueve orejas cortadas y cuatro salidas a hombros que no refleja, teniendo en cuenta la abundancia de toros destacados, el bajo nivel artístico de lo que se vio en el ruedo valenciano, donde también hubo que lamentar varios percances de distinta gravedad.

Así, las tres orejas que paseó el peruano Roca Rey el viernes 15 de marzo, y que le convirtieron en el triunfador numérico del abono, como las dos de López Simón y de Sebastián Castella, fueron un premio excesivo y de benévola concesión por faenas que conmovieron más por su emotivo efectismo o la vibración que pusieron los toros que por la hondura o la brillantez alcanzada por los espadas.

El caso más significativo en este sentido fue el del diestro francés, al que el domingo 17 correspondió en suerte "Horroroso", un excelente ejemplar de Jandilla para el que se pidió el indulto y que pasará como uno de los más bravos de esta temporada, a pesar de que Castella no llegara a aprovechar todo lo que el astado ofrecía.

Aún menos calidad tuvieron las faenas de López Simón a dos notables toros de Zalduendo, ganadería que lidió uno de los más destacados encierros junto al de Jandilla (el primer toro del lote de Castella también dio para mucho más) y el de Fuente Ymbro que cerró la feria, también completo y con otro ejemplar estelar, de nombre "Damasco" y con el que Román tampoco estuvo a la altura.

Esa abundancia de toros de nota alta y la escasez de buen toreo no han hecho sino acentuar el bajo nivel mostrado por los de luces en una feria fallera donde sólo dos espadas, aunque premiados únicamente con una oreja, marcaron las diferencias artísticas: el sevillano Pablo Aguado, con la corrida de Alcurrucén, y ayer el veterano Finito de Córdoba.

El toreo de ambos diestros andaluces, por su naturalidad y su temple, por su sinceridad en los cites, su limpieza de trazo y su buen gusto, supuso un brillante contraste con el planteamiento monótono y conservador de la mayoría de los espadas que pasaron por el abono, ya fueran figuras o aspirantes a serlo y lidiaran toros con o sin opciones.

Entre las pocas notas para el recuerdo de esta feria de más ruido que nueces, merece especial atención la vuelta a los ruedos de Paco Ureña, que se vistió de nuevo de luces el día 16 de marzo, seis meses después del percance sufrido en la feria de Albacete y por el que perdió la visión de su ojo izquierdo.

El torero murciano también obtuvo un trofeo, que pudo doblar de andar más acertado con la espada, en el mano a mano que le enfrentó a Enrique Ponce y en el que hizo, junto a la de los dos compañeros destacados, otras de las pocas buenas faenas de la feria, evidenciando su total recuperación para la profesión.

Ya en tono menor, también "puntuaron" Octavio Chacón con los "victorinos", aun a cambio de una herida en el escroto, El Fandi, por un trasteo vulgar a un "zalduendo", y Enrique Ponce, que se llevó en las dos tardes en las que actuó sendas orejas de poco peso por faenas ligeras a astados de Juan Pedro Domecq y Olga Jiménez.

Precisamente un toro de esta ganadería, el lunes 18 de marzo, fue el que hirió y lesionó de gravedad al veterano torero valenciano, que hoy mismo iba a ser intervenido de las roturas de ligamentos de la rodilla izquierda que, probablemente, le dejen fuera de gran parte de la temporada taurina que acaba de comenzar.

Además de Chacón y Ponce, en un ciclo especialmente accidentado, también cayeron heridos el banderillero Javier Gómez Pascual y los novilleros Diego San Román, de México, y Borja Collado, un valenciano que se subió al carro del toreo de calidad y que, como el cuajado madrileño Ángel Téllez la tarde anterior, no solo cortó una oreja sino que hizo lo más destacado entre los de su escalafón.

También de muy escaso nivel fue la actuación de los rejoneadores, pese a la totalmente injustificada salida a hombros de la francesa Lea Vicens en la matinal de la especialidad el día de San José.

Por su parte, Diego Ventura, que paseó la otra oreja que sumaron los de a caballo, toreó junto a los matadores el día 18, en una tarde en la que se le notó frío y fuera de contexto.

En cuanto a la asistencia de público, y a falta de datos oficiales, se ha producido también un sensible descenso de espectadores en estas Fallas, con sólo un "no hay billetes", el día 15 al reclamo de Roca Rey, y un lleno total el 16 que no lograron subir la media del aforo cubierto en los once festejos, levemente por encima del cincuenta por ciento de las localidades.