Lekue confiesa que "fue bonito redebutar" después de siete meses de baja

Lezama , 20 mar .- El jugador del Athletic Club Iñigo Lekue, que el pasado sábado jugó sus primeros minutos de la temporada frente al Atlético de Madrid, confesó que "fue bonito redebutar" con el equipo rojiblanco después de haber estado más de siete meses de baja a causa de dos graves lesiones.

"Me encuentro bien. No es fácil estar tanto tiempo separado del equipo y por eso estoy muy contento de volver y entrar con todos. Después de pasar dos veces por el quirófano no ves que va a acabar y volver a jugar, lograr la victoria y ver el campo lleno fue bonito", comentó el defensa en la sala de prensa de Lezama.

Lekue fue intervenido el 27 de agosto de una fractura del maleolo peroneo del tobillo derecho que se produjo durante un entrenamiento en Lezama y, tras reaparecer en noviembre en Riazor en el Trofeo Teresa Herrera, el 26 de diciembre volvió a ser operado, esta vez de una discopatía lumbar.

"Me pasó porque me pasó y no le he dado vueltas. Lo he afrontado como he venido y he intentado recuperarme desde el primer día. Es duro perderse casi una temporada y ahora mas que nunca no pienso en el futuro. Pienso solo en el día de hoy. Más allá ni puedo ni debo mirar", explicó.

El defensa tendrá la oportunidad de volver a jugar mañana, jueves, en el amistoso a puerta cerrada programado en Lezama ante el Eibar, una cita que le va "a venir muy bien" y que encara "con muchas ganas" para calibrar su estado físico de cara a esta recta final de la temporada.

"Tienes que venir todos los días a Lezama, ves a los compañeros y tú te quedas fuera de la convocatoria. De todas formas, aunque no había vivido una lesión grave, no lo he pasado mal especialmente. De todo se sale, no creo que sea nada muy importante", subrayó.

Lekue añadió que su intención en estos últimos diez encuentros será "estar a disposición del 'míster' para dar el máximo" y poder "aportar todos los minutos que pueda de calidad" además de pelear por el puesto con Ander Capa y Oscar de Marcos, las dos opciones de Gaizka Garitano para la demarcación de lateral derecho.

"Aunque sea difícil la competencia es buena para el equipo. Tiene que haber competencia interna, varios jugadores por puesto, y mi objetivo es estar aquí, ayudar y pelear", recalcó.