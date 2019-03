Guidetti: Necesito jugar mejor que el resto para que la gente me valore

Vitoria, 20 mar (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés John Guidetti indicó que necesita "jugar mejor que el resto" para que la gente le valore, pero admitió que le gusta la presión y no le importa que la gente hable porque después marca goles para que se callen.

El delantero alavesista analizó este miércoles su situación en rueda de prensa, que ha cambiado radicalmente respecto a la pasada temporada, pues ahora no goza de tantos minutos como la campaña anterior, cuando fue un jugador importante en la salvación albiazul.

El sueco se alegró por el buen año del equipo y se mostró "contento por los compañeros" a los que "siempre" intenta ayudar.

Por otro lado reconoció que está siendo "un año muy difícil" para él y está "un poco frustrado" porque no ha jugado mucho en este curso, en el que no ha tenido ocasiones para hacerlo bien.

Explicó que es difícil tener opciones "si entras los últimos diez minutos", aunque entendió que "igual juegas 90 minutos y tampoco te llega una ocasión porque es la liga más difícil del mundo".

"Yo intento entrenar, coger confianza, pero no llega el momento", lamentó el atacante nórdico, que acepta que la gente diga que no está igual que el año pasado, pero matizó que "lo más difícil en el fútbol es jugar los últimos 10 minutos porque si vas ganando necesitas defender o solo atacar si vas perdiendo".

"Los últimos 10 minutos de un partido son diferentes al resto", incidió el futbolista, que a pesar de todo dijo que siempre es "positivo" y ayuda a sus compañeros a la espera de su momento.

De hecho, en el último encuentro logró marcar su primer gol de la temporada con el que se quitó "un peso de 20 kilogramos" y lo celebró tapándose los oídos.

"Mucha gente habla y no sabe todo. Si no juego es difícil marcar goles o jugar bien", explicó al respecto el internacional sueco, que dijo ser el mismo jugador después de marcar, aunque admitió que los goles dan confianza.

Puso como ejemplo el partido contra el Athletic Club en el que fue "el segundo del equipo que más distancia recorrió en la primera parte", pero Abelardo decidió sustituirle al descanso.

Él lo entendió y destacó que lo más importante es que el equipo gane y apuntó que el entrenador "trabaja de forma increíble por este club".

"Me encuentro bien, estoy fuerte físicamente y mi familia está bien aquí", indicó sobre su situación de la que dijo que "el problema no es que no tenga calidad" para jugar en esta liga porque lleva muchos años jugando en ella.

Guidetti insistió en que tiene confianza en él y que su objetivo cuando llegó a Vitoria era no jugar en Segunda División y hacerlo mejor.

"Si salgo del equipo lo haré contento porque el club está mejor que cuando yo vine", celebró el nórdico, que puso en valor a la plantilla albiazul y consideró que "la gente necesita saber que todos los jugadores son importantes", que son un equipo y todos son "importantes".

Manifestó que si no juega no está contento, pero ahora piensa en "ayudar" a sus compañeros, "ser profesional" y esperar su momento.