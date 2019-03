Europeos confían en que May acompañe petición de prórroga con propuestas

Redacción Internacional, 20 mar (EFE).- Los países comunitarios confían en que la primera ministra británica, Theresa May, acompañe su petición de una prórroga del "brexit" con alguna propuesta que la justifique, mientras un cierto cansancio se instala en las capitales europeas con un proceso que se empieza a hacer largo.

Theresa May aseguró hoy en el Parlamento británico de que ha escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitar una prórroga del "brexit" hasta el próximo 30 de junio y precisó que no está dispuesta a prolongar más tiempo el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Los líderes comunitarios se reúnen en cumbre en Bruselas este jueves y viernes, una semana antes de la fecha oficial del brexit, que es el próximo 29 de marzo.

La solicitud expuesta hoy por May para extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece la salida de un país comunitario- más allá de esa fecha original ha de ser aprobada por unanimidad por los otros 27 países de la UE, lo que no está garantizado.

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, advirtió hoy claramente a la primera ministra "en contra de incluir una fecha para la extensión que sea posterior a la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo", prevista para los próximos 23 al 26 de mayo.

Una oferta concreta

"Tienen que decir qué es lo que quieren, de lo contrario, un aplazamiento no tiene sentido", aseguró el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, para quien "el limón" de las negociaciones de la salida británica de la Unión "se ha exprimido por completo".

Ese hartazgo con el problema planteado por los británicos ha sido expresado también en otras capitales, como Berlín, donde el secretario de Estado para Europa del Ministerio de Exteriores, Michael Roth, ha reconocido públicamente que su país está "realmente agotado" por las negociaciones sobre la salida del Reino Unido.

"El tiempo se está agotando y estamos realmente agotados por estas negociaciones y espero propuestas claras y precisas del Gobierno británico: por qué tal extensión (de la negociación) es necesaria", ha declarado Roth.

Un acuerdo fallido

May ya ha llevado en dos ocasiones al Parlamento el acuerdo de salida que su Gobierno alcanzó en noviembre pasado con la UE y en ambas ha sido derrotada, lo que no quita para que desee plantearlo una tercera vez con el argumento de que es el adecuado.

El Gobierno español también defiende que el acuerdo ya alcanzado es "el mejor posible" y "no se puede tocar", subrayaron este martes fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien acudirá mañana a la cumbre de Bruselas con la intención de seguir defendiendo una salida ordenada del Reino Unido de la UE.

De este modo, si la "premier" Theresa May pide una prórroga para el "brexit", España exigirá que argumente esta solicitud y exponga de forma clara cuál es su plan.

La posición del holandés Rutte es que Bruselas "ya no puede comprometerse" con Theresa May para "seducir" a su Parlamento para que vote un acuerdo para el "brexit" y considera que "no hay nada que añadir ni explicaciones adicionales" para convencer a los británicos.

La necesidad de que los británicos presenten un plan concreto también ha sido apuntada por el negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier.

"Los líderes de la UE necesitarán un plan concreto del Reino Unido para ser capaces de tomar una decisión de forma informada", ha dicho públicamente el político francés.

"Las preguntas clave serán: ¿una extensión (del artículo 50 sobre la retirada de un Estado) incrementa las posibilidades de ratificación (en la Cámara de los Comunes) del acuerdo de retirada? ¿El Reino Unido pedirá una extensión porque quiere un poco más de tiempo para reelaborar la declaración política (sobre la futura relación)?", planteó Barnier.

El problema de la salvaguarda irlandesa

La situación es vista muy de cerca por las autoridades de Dublín, debido a las reticencias que en los actuales apoyos de May existen sobre la llamada "salvaguarda" irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha garantizado la solidaridad de la UE con Irlanda, cuyo primer ministro, Leo, Varadkar que es favorable a conceder una extensión del "brexit", siempre que Theresa May, presente una hoja de ruta precisa para no demorar innecesariamente el divorcio.